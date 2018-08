Maarten Breckx is nieuw voetbalanker bij VTM en Q2 én gaat trouwen: "Beter kan het niet worden" MC

29 augustus 2018

00u00 0 TV Het worden bijzonder drukke weken voor Maarten Breckx (33). Als nieuw VTM-voetbalanker wordt hij gastheer van alle wedstrijden van de Rode Duivels én van de Champions League-matchen op woensdag op Q2. Bovendien stapt hij over twee weken ook in het huwelijksbootje met Qmusic-nieuwsstem Lies Vandenberghe. "Beter kan het niet worden."

Er hangt een verflucht in de tv-studio in Vilvoorde. Hier wordt de laatste hand gelegd aan een nagelnieuw decor voor de matchen van de Rode Duivels, die voortaan op VTM worden uitgezonden. Sinds het stille vertrek van Tom Coninx is Maarten Breckx de nieuwe vaste gastheer voor voetbalavonden op VTM en Q2. Het wordt een decor met veel rood, uiteraard. En met plaats voor vaste analisten Timmy Simons en de onnavolgbare Johan Boskamp. Die laatste wordt, naast Aad de Mos, ook analist voor de Champions League-avonden op Q2. Gilles De Bilde zal meestal aantreden als co-commentator. Het is dus niet verwonderlijk dat Breckx er stralend bijloopt. Al is er meer aan de hand. Tussen al het voetbalgeweld door geeft hij op 15 september ook nog zijn jawoord aan zijn vriendin Lies Vandenberghe (27), bekend als nieuwsstem bij Qmusic. "Om het allemaal wat extra druk en extra spannend te maken", lacht Maarten. "Toen we onze huwelijksdatum vastlegden, wist ik echt nog niet dat ik de Champions League zou mogen presenteren. We trouwen een paar dagen na IJsland-België (op 11 september, red.), gaan onmiddellijk op huwelijksreis naar Californië en Hawaï, en komen terug twee dagen voor de interland België-Zwitserland (op 12 oktober, red.). Voor de eerste twee speeldagen van de echte Champions League zal Peter Morren me vervangen. Maar ik kijk héél erg uit naar ons trouwfeest. In alle rust, al zijn onze ouders wel wat zenuwachtig."

