Maarten Bosmans krijgt een vaste rol in 'Thuis': "Ik zal vaak te zien zijn naast Waldek"

TV Acteur Maarten Bosmans (40) krijgt een rol in Vlaanderens populairste soap 'Thuis'. Heel veel mag hij er nog niet over zeggen, maar hij zal er vaak te zien zijn naast Waldek (Bart Van Avermaet). Hoe lang hij zal meedoen weet hij zelf nog niet, maar zelf is hij duidelijk: "Ik wil dit graag voor lange tijd doen"

Vanaf deze week kan u elke dinsdag afstemmen op het nieuwe seizoen van ­‘Loslopend Wild En ­Gevogelte’ op Eén. Opnieuw met Maarten Bosmans in de rangen, naast onder meer Ini Massez, Steve Geerts en de betreurde Marc Van Eeghem. En heel binnenkort duikt Maarten ook op in hét grootste kijkcijferkanon van Eén: ‘Thuis’. Hij staat al enkele maanden op de set, maar nu mag iedereen het ­weten.

"Ik ben al aan het opnemen sinds oktober en heb lang moeite moeten doen om dit geheim te houden, maar nu kan ik niet langer zwijgen. Ik zal vaak te zien zijn naast Waldek (Bart Van Avermaet, nvdr). Hoe lang ik precies mag blijven, weet ik nog niet. Maar ik steek het zeker niet onder stoelen of banken: ik wil dit gráág voor lange tijd doen. ’t Is zo’n plezante werkomgeving, ik heb leuke collega’s... En laten we eerlijk zijn: met vier kinderen is een beetje financiële zekerheid geen overbodige luxe."

Marc Van Eeghem

Maarten is deze week ook te zien in een nieuwe reeks van 'Loslopende Wild en gevogelte' en kijkt op een dubbele manier terug naar de opnames. "'t Was heel fijn. Al voelt het wel dubbel omdat we afscheid hebben moeten nemen van onze lieve vriend Marc Van Eeghem. Maar toch krijg ik een glimlach op m’n gezicht als ik onze sketches samen zie. ’t Is een mooi afscheid van Marc, in ieder geval. Ik zal hem missen. Het was altijd fijn om Marc te zien. Mopperen deed hij nooit, ondanks zijn ziekte. Marcs vechtlust en positieve levenshouding waren echt prachtig."