Maar liefst 22 Emmy-nominaties voor 'Game of Thrones' TDS

12 juli 2018

19u37

De HBO-hitserie 'Game of Thrones' is met 22 nominaties de grootste kanshebber tijdens de zeventigste uitreiking van de Emmy Awards. Ook de series 'Westworld' (21 stuks) en 'The Handmaid's Tale' (20) werden donderdag overladen met nominaties.

De drie series nemen het tegen elkaar op in de categorie beste dramaserie. Daarin maken ook 'This Is Us', 'The Crown', 'The Americans' en 'Stranger Things' kans. In de categorie comedyseries gaat de strijd tussen 'Atlanta', 'Barry', 'Black-ish', 'Curb Your Enthusiasm', 'Glow', 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Silicon Valley' en 'The Unbreakable Kimmy Schmidt'.

Netflix sleepte in totaal 112 nominaties in de wacht, 21 meer dan vorig jaar. HBO volgt met 108, drie minder dan in 2017. De laatste moet het vooral hebben van Game of Thrones en Westworld die bijna de helft van alle nominaties van de zender bij elkaar schraapten.

EGOT

John Legend is weer een stapje dichterbij een EGOT, de vier belangrijkste entertainmentprijzen: een Emmy, Grammy, Oscar en Tony. De zanger en acteur is genomineerd voor zijn rol in 'Jesus Christ Superstar' en kan zo zijn kwartet volmaken. Hij mist alleen nog een Emmy in zijn prijzenkast.

Ook noemenswaardig: De Nederlandse John de Mol maakt met de Amerikaanse versie van 'The Voice' ook opnieuw kans op een Emmy Award. De show is voor het zevende jaar op rij genomineerd in de categorie Reality-Competition Program. De talentenjacht won de belangrijke televisieprijs al voor het eerst in 2013, een jaar na de eerste nominatie voor een Emmy. In 2014 greep De Mol mis maar de afgelopen drie jaar was het steeds raak.

De Emmy Awards worden dit jaar op 17 september uitgereikt in Los Angeles. Michael Che en Colin Jost presenteren de show.