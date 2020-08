Maandag weer ‘Familie’: deze video zorgt dat je volledig mee bent TK

21 augustus 2020

TV Nu maandag start het nieuwe seizoen van 'Familie', nadat het vorige vier maanden geleden werd stilgelegd wegens corona. Zitten de verhaallijnen daardoor wat ver? Geen nood, wij vatten de laatste aflevering van Familie samen. Bekijk deze 2 minuten en je bent hélemaal mee voor het nieuwe seizoen.

Dat was een verrassing van formaat: het beeld van Jonas die tussen de lakens belandde met Stefanie. En hoe loopt het af met de hoogzwangere Hanne en haar ontvoerder Tony? Het nieuwe seizoen gaat op maandag 24 augustus van start met een razend spannende dubbelaflevering. Een dag eerder, op zondag 23 augustus, is de slotaflevering van het vorige seizoen om 19.55 te herbekijken bij VTM.

Het nieuwe Familie-seizoen biedt antwoorden op de 5 vragen waarmee de kijkers de zomer in gingen. Hoe ontwaken Jonas (David Cantens) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) na hun stomende nacht, waarin ze betrapt werden door Amélie (Erika Van Tielen)? Wat is ontvoerder Tony (Jeroen Van Dyck) met de hoogzwangere Hanne (Margot Hallemans) van plan? Hervalt Quinten (Maxime De Winne) in zijn oude drankverslaving? Pakken Cédric (Yanni Bourguignon), Véronique (Sandrine André) en Lars (Kürt Rogiers) definitief hun koffers om een nieuw leven op te bouwen in Singapore? En slaat de vonk tussen Patrick (Ludo Hellinx) en Jenny (Hilde Van Haesendonck) terug over?