Maandag start ‘Liefde Voor Muziek’ met de songs van Bart Kaëll: "Al tranen bij de eerste cover" Isabelle Deridder

11 april 2019

00u00 0 TV Vanaf maandag kan je op VTM terecht voor de vijfde jaargang van 'Liefde voor muziek'. Bart Kaëll (58), die als schlagerzanger ongetwijfeld de meest atypische artiest van deze editie is, mag het nieuwe seizoen op gang trappen. "Ik wil tonen dat ik meer in mijn mars heb dan 'De Marie-Louise'."

Bart Kaëll is samen met Laura Tesoro, Ilse DeLange, Stef Kamil Carlens, Kommil Foo, Jan Leyers en Milow één van de zeven artiesten van het vijfde seizoen van 'Liefde voor muziek'. "Hoe je het ook draait of keert: over Vlaamse schlagers en meezingers wordt vaak nogal neerbuigend gedaan", zegt de charmezanger. "Toen ik de vraag kreeg om mee te gaan, heb ik geen seconde getwijfeld. Het is voor mij een kans om te tonen dat ik meer ben dan die man van 'De Marie-Louise' en 'Zeil je voor het eerst', om maar twee nummers te noemen. Ik heb ook nog een heel andere kant, die kennen de meeste mensen niet. Soms doe ik wel eens een 'specialleke' tijdens een optreden, en dan zeggen concertgangers mij achteraf dat ze niet wisten dat ik zoiets kon."

Toch vertrok Bart enigszins onzeker naar Sevilla. "Om eerlijk te zijn: ik was aanvankelijk wel op mijn hoede, omdat ik de anderen niet persoonlijk kende. Maar na twee minuten in hun gezelschap bleek al dat die vrees onterecht was. Zo heb ik bijvoorbeeld een heel fijne band opgebouwd met Stef Kamil Carlens, iemand die muzikaal waarschijnlijk het verst van mij verwijderd ligt. En ook met iemand als Laura klikte het, ook al ben ik in haar ogen waarschijnlijk een heel oude man. (lacht) Nu, zelf voel ik me geen 58. In mijn hoofd ben ik nog steeds een beginnende dertiger, dus dat maakt de afstand ook al wat kleiner. Luc (Appermont, red.) noemt mij vaak een groot kind."

Bh's losmaken

In de aflevering van maandag komen we niet alleen te weten hoe Bart aan z'n artiestennaam kwam, we krijgen ook het schunnige verhaal achter Barts hit 'La mamadora' te horen. Bovendien vertelt Bart in Sevilla over de vierdaagse breuk met zijn echtgenoot.

Tijdens de uitzending duikt er ook een oude video op waarin Bart niet alleen z'n broek, maar ook de bh van zijn tegenspeelster losmaakt. "Dat was een idee van de Nederlandse hitmaker Johnny Hoes, met wie ik in die tijd samenwerkte. De dame in de clip was dan ook nog eens zijn kleindochter. Och, laten we het erop houden dat bh's uitdoen tegenwoordig niet meer tot mijn takenpakket behoort. (lacht)"

Het grootste deel van de aflevering gaat natuurlijk over muziek, van hemzelf én van zijn medeartiesten. "Zingen voor je collega's voelde voor mij wel een beetje aan alsof ik teruggeflitst werd naar mijn schooltijd en een gedichtje moest voordragen voor de klas. Ik heb in ieder geval elke keer keihard mijn best gedaan om mooie versies af te leveren. Tot de dag dat ik het nummer in kwestie moest brengen, heeft me dat niet losgelaten. Ik ben een zeer grote perfectionist, en dat was deze keer niet anders. Ik had eerst geen idee hoe ik een song van Stef Kamil naar mijn hand kon zetten. Ik kreeg kop noch staart aan zijn nummers, maar na een tijd begreep ik het plots wel. Ondertussen ben ik een heel grote fan geworden van zijn werk. Ik hoop vooral dat ik de anderen gelukkig heb gemaakt met mijn interpretatie van hun nummers. Ook zij hebben de ziel van mijn liedjes bewaard, maar er toch telkens iets anders mee gedaan. Ik had op voorhand gezegd dat ik niet zou wenen, maar al bij de eerste cover van mijn nummers zat ik met tranen in mijn ogen. Allesbehalve stoer, ik weet het. (lacht)"