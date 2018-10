Maakt een lachband het leuker om naar comedyseries te kijken? Anouk Broersma

15 oktober 2018

12u49

Bron: de Volkskrant 0

De lachband is een uitvinding uit de jaren vijftig, toen een geluidstechnicus van het Amerikaanse netwerk CBS zich ergerde aan het live publiek dat op verkeerde momenten lachte. Sindsdien kunnen we niet meer zonder. Maar vinden we series zo echt grappiger?

