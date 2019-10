Maak kennis met Juliette, de échte grote liefde van Dries Mertens TDS

26 oktober 2019

11u30

Bron: VTM 0 TV Het VTM-programma ‘Beestig’ trekt vanavond naar Napels, waar Signorina Juliette woont. Kat Kerkhofs en Rode Duivel Dries Mertens hebben haar destijds geadopteerd en sindsdien mocht ze het straatleven inruilen voor een luxeleventje in Napels.

“Ze werd gevonden op een vuilnisbelt in Spanje’, legt Kat uit. “Haar levensstandaard is er serieus op vooruitgegaan.” Juliette blijkt dan ook de plak te zwaaien in de Zuid-Italiaanse stad. De ploeg brengt daarnaast een bezoekje aan de hondenkapper, waar Juliette een kapsel krijgt van Radja Nainggolan.

‘Beestig’ bestaat overigens uit verschillende rubrieken. In ‘Perfect Match’ worden nieuwe baasjes aan het ideale huisdier gekoppeld door dierenarts Joshua. In ‘Zoologisch’ zoekt Joshua uit waarom dieren bepaalde dingen graag doen. “Mijn liefde voor dieren is aangeboren, als kind kon ik op straat geen hond voorbij lopen zonder te vragen of ik hem/haar mocht strelen”, vertelt Joshua. “Dus was dierenarts worden een makkelijke keuze. Hoe dichter de uitzending komt, hoe meer de hoop groeit dat we baasjes kunnen helpen en inspireren om het leven van hun beestjes nog aangenamer te maken. Gelukkige beestjes zorgen voor gelukkige baasjes!”

‘Beestig’, 18u15 op VTM