Maak kennis met de vijf boeren die meedoen aan 'Boer zkt Vrouw' DBJ

23 maart 2018

14u05

Het nieuwe seizoen van 'Boer zkt Vrouw' wordt wel érg avontuurlijk, want voor de eerste keer zoeken Vlaamse boeren die in het buitenland wonen naar hun droomvrouw. Boeren Jan, Bjorn, Jeroen, Manu en Jitse zijn de avonturiers die de twee komende zondagen bezoek krijgen van Dina Tersago en Ann Lemmens om zich aan Vlaanderen voor te stellen.

Canada, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika en Noorwegen: Cupido zal zijn pijlen wel heel ver moeten schieten voor de vijf Vlaamse boeren die dit najaar op zoek gaan naar een vrouw van hier in ‘Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond’. In de eerste startaflevering op zondag 25 maart maakt Vlaanderen éindelijk kennis met honingwijnboer Bjorn (28), cowboy Jan (29), melkveeboer Jeroen (27), olijfboer Manu (53) en zorgboer Jitse (22).

Stuk voor stuk zijn het avonturiers die België achter zich lieten en leven en werken op zeer verschillende, vaak wondermooie locaties in alle uithoeken van de wereld. Maar ondanks hun passie voor de stiel in het buitenland, ontbreekt het hen allemaal aan één ding: een leuke Vlaamse vrouw om hun geluk mee te delen.

Presentatrices An Lemmens en Dina Tersago leggen 73.000 kilometer af om zich onder te dompelen in de leefwereld van de vijf boeren. Ze polsen naar hun diepste gevoelens, grootste verlangens en welke Vlaamse vrouw ze hopen te leren kennen.

Vrouwen die gecharmeerd zijn door de mannen en hun hart misschien al iets sneller voelen slaan, kunnen meteen een brief schrijven naar 'hun' boer. Inschrijven kan via een persoonlijke brief, een videoboodschap, een berichtje via vtm.be of als je echt van grote gebaren houdt: een origineel pakket. Afspraak voor een eerste kennismaking met de boeren op zondag 25 maart om 19.55 bij VTM.