Maak kennis met de personages uit 'De Luizenmoeder' MC

09 januari 2019

00u00 0 TV Welkom op basisschool De Akker: "Wat fijn dat je er bent." Begin al maar te oefenen, want na de eerste aflevering van 'De Luizenmoeder' zit dat deuntje ongetwijfeld voor een week in je hoofd.

De nieuwe VTM-serie lijkt op het eerste gezicht dezelfde formule te gebruiken als de laatavondreeks 'Dertigers' op Eén: alledaagse, herkenbare en soms absurde situaties. Alleen zijn de personages - de volwassenen op en rond een basisschool - er een stuk karikaturaler. Moedermaffia, speelplaatsregels of een rigide verjaardagsprotocol: 'luizenmoeder' Hannah moet het in de VTM-reeks, die in Nederland een enorm succes was, allemaal ondergaan. Luizenmoeder, zegt u? Da's de mama die de kinderen luizenvrij moet maken.

Maar ook de andere ouders én de leerkrachten hebben zo hun verplichtingen. Een overzicht.

Hannah (Lynn Van Royen)

Moeder van Fleur (1ste leerjaar bij juf Els)

Gescheiden van Pieter

Nieuw op de school

Kinderpsychologe

Erg geëngageerd, maar naïef

Heeft een hekel aan strikte protocollen zonder ruimte voor flexibiliteit

Directeur Erik (Tom Audenaert)

Vrijgezel en kinderloos

Is eigenlijk leraar, maar in die rol totaal onbekwaam

Gelooft enthousiast en vol energie in z'n eigen kunnen

Heeft vaak misplaatste humor en ondoordachte initiatieven (zoals een 'participizza'-avond en Winterklaas)

Niet zo goed in Engels

Juf Els (Els Dottermans)

In een relatie met Bert, kinderloos

Juf van het 1ste leerjaar

Heeft dyscalculie, maar onderwijst rekenen

Streng, maar rechtvaardig

Zingt continu 'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent', wel niet altijd even toonvast

Stresskip

Heeft een hekel aan zwaaiende ouders als de les al begonnen is

Juf Chantal (Katelijne Damen)

Weduwe, kinderloos

Juf in het 6de leerjaar

Heeft tonnen ervaring en een no-nonsense-mentaliteit

Nancy (Elise Bundervoet)

Voorzitter van de ouderraad

Vindt zichzelf onmisbaar in het schooltje

Wordt door de directeur telkens voor zijn kar gespannen

RONALD (Maarten Ketels)

Ex-militair, huidige schoolconciërge

Is onvoorspelbaar en anti-autoritair, maar wel rustig en zelfzeker

Heeft een hekel aan vechten en ruzie

Mel (Ikram Alouad)

Mel is de afkorting voor Melanie

Moeder van Shanaya en fulltime huisvrouw

Deinst er niet voor terug om voor commotie te zorgen

Angelique (Isabelle Van Hecke)

Moeder van Joëlle

Runt met haar man een traiteurszaak

Is grofgebekt, maar steekt de school regelmatig een centje toe

Youri en Kenneth (David Cantens en Malik Mohammed)

Adoptievaders van Rita

Homokoppel, maar dat is volgens juf Els "niet raar, maar bijzonder”

Roddelen meer dan de moeders

'De Luizenmoeder', vanavond om 20.35 uur op VTM.