Maak kennis met de nieuwe verleidster van Temptation Island: “Tetten zijn tetten" DBJ

Zon, zee, strand en een luxe resort vol begerige en slinkse vrijgezellen. Dat zijn de gekende ingrediënten van 'Temptation Island'. En één van die vrijgezellen zat vanavond bij James in de zetel in 'Gert Last Year'. Laetitia heeft enkel haar mama op de hoogte gebracht van haar deelname: "Ze gaat kijken, maar verstaat er niets van, want ze is Franstalig." Misschien maar goed ook, want dan begrijpt ze wellicht deze gevleugelde woorden niet: “Tetten zijn tetten, maar mijn boobs zijn puur natuur”, aldus het model met Kameroense roots.

