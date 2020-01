Maak kennis met de nieuwe gezichten uit ‘The Sky is the Limit’ SDE

22 januari 2020

Over precies een week begint het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit' op VIER. Kom je graag te weten wie die nieuwe gezichten zijn? Dat kan! Maak hier alvast kennis met Guy Penders, Frederik Laeremans en Seka Dobric & Christian Lemable.

‘The Sky is the Limit’, vanaf 29 februari op VIER.