Maak kennis met de nieuwe Cedric en Jelle in Familie 13u28

Bron: vtm 2 vtm TV Dit najaar krijgen de Familie-personages Cédric Van de Caveye en Jelle Van den Bossche een nieuw gezicht. Nadat acteurs Bas Van Weert en Jens Gruyaert zelf besloten om de reeks te verlaten, stelden tal van kandidaten met een passie voor acteren zich kandidaat om in hun voetsporen te treden. Deze twee haalden het.

De 19-jarige Yanni Bourguignon uit Wolvertem zal vanaf maandag 4 december 2017 gestalte geven aan Cédric, de 16-jarige Felix Jamaels uit Dilbeek kruipt vanaf dinsdag 16 januari 2018 in de huid van Jelle.



Acteren zit Yanni in het bloed. Hij was jaren lid van een amateurvereniging en vertolkte vorig jaar naast Mark Tijsmans één van de hoofdrollen in de musical Footloose. "De zin om de nieuwe Cédric te vertolken is erg groot", zegt Yanni. "Ik heb al enkele lezingen achter de rug en die smaken naar meer. Net zoals de samenwerking met o.a. Sandrine André en Peter Bulckaen, toppers in hun vak. Voor de kijkers zal het even wennen zijn aan het nieuwe gezicht van Cédric, daar heb ik alle begrip voor. Ik ben alvast heel enthousiast om erin te vliegen en mijn eigen invulling aan het personage te geven."

Leerschool

Ook Felix heeft een passie voor toneel. Hij volgt al 8 jaar Voordracht, Drama en Toneel aan de muziekacademie en figureerde in een aantal tv-reeksen, waaronder De Buurtpolitie. "Ik heb veel hobby's, maar het allerleukste vind ik toch toneelspelen", klinkt het. "En dan vooral theater en televisie. Dat ik nu in de huid mag kruipen van Jelle is gewoon geweldig. Hij keert in januari met Bart en Trudy terug uit Amerika: de start van een boeiende verhaallijn. Ik heb dan ook erg veel zin om in november op de set te staan. Familie is de perfecte leerschool om te groeien als acteur. Acteren is een droom en die droom wil ik zo veel mogelijk uitoefenen."