Maak kennis met de langverwachte verleidsters van 'Temptation Island' MVO

11u41 0 VIJF Verleidsters TV Geen verleiding in het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' zonder deze acht dames. Maak kennis met de verleidsters die de mannelijke koppelhelften dit jaar het vuur aan de schenen zullen leggen.

Laetitia (22) uit Zaventem

VIJF Laethitia

Laetitia’s roots liggen in Kameroen en ze verdient haar kost als verkoopster, barvrouw én model. Ze is een pittige, koppige jongedame die altijd krijgt wat ze wil - met minder neemt ze geen genoegen. Haar sociale karakter, strakke lichaam en verleidelijke ogen vormen een gevaarlijke cocktail die elke man gewillig tot zich neemt.

Yana (23) uit Oostende

VIJF Yana

Yana is nagelstyliste en geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ze moet naar eigen zeggen weinig moeite doen om een man aan de haak te slaan dankzij haar 670 cc aan humor, mooie ogen en sociale karakter. Oogcontact en speelsheid staan centraal in haar verleidingsspel. De tactiek? Eerst verleiden, dan afstoten en vervolgens haar slag slaan.

Billy (18) uit Willebroek

VIJF Billy

Billy is - naast kapster en nagelstyliste - een losbol pur sang en doet mee aan Temptation Island om te bewijzen dat geen enkele man trouw kan blijven. Billy ziet er lief uit, maar heeft een sluwe tactiek: ze is van plan om het rustig aan te pakken en de mannen vooral te verleiden met haar mooie ogen. Vervolgens lokt ze hen met haar sexy dansmoves om genadeloos toe te kunnen slaan.

Yasmine (20) uit Sint-Truiden

VIJF Yasmine

Yasmine werkt als promoter bij Versuz en weet wat ze wil. Haar ultieme doel op Temptation Island? Bewijzen dat geen enkele man te vertrouwen is. Ze werd bedrogen door haar ex en komt net uit een gebroken huwelijk. Volgens haar bestaan er geen mannen die de verleiding kunnen weerstaan. Haar belangrijkste assets: een zwoele blik en verleidelijke dansmoves.

Zwanetta (20) uit Apeldoorn

VIJF Zwanetta

Zwanetta wil er even tussenuit: ze is helemaal klaar voor een spannend avontuur en popelt om nieuwe mensen te leren kennen. Ze is een vrolijke, behulpzame meid en is beroepshalve danseres en verkoopster. Zwanetta verleidt mannen vooral met haar uitdagende blik, maar moet naar eigen zeggen niet veel moeite doen om een man voor zich te winnen: “De mannen komen eigenlijk altijd naar mij.”

Cherish (26) uit Hellevoetsluis

VIJF Cherish

Cherish is data-entry-medewerker en zet in haar vrije tijd graag de bloemetjes buiten. Op feestjes gaat ze steeds op zoek naar gespierde mannen met tatoeages die ze verleidt met haar uitdagende dansmoves. Ze doet mee aan Temptation Island omdat ze wraak wil nemen op alle mannen die haar eerder al bedrogen en belogen.

Inge (22) uit Amsterdam

VIJF Inge

Inge is een zwemcoach die steeds rechtuit is en niet makkelijk een blad voor de mond neemt. Vaak valt ze op mannen die al een relatie hebben en niet eerlijk met haar omgaan. Op Temptation Island is ze daarom van plan om de ontrouw van bedrieglijke mannen aan te klagen. Ze omschrijft zichzelf als een kameleon die zich aan alles en iedereen weet aan te passen.

Maxime (24) uit Almelo

VIJF Maxime

Maxime is een avontuurlijke, vrolijke jongedame en is steeds op zoek naar nieuwe avonturen: Temptation Island is dan ook dé uitdaging voor haar. Ze omschrijft zichzelf als iemand die snel verliefd wordt, maar die verliefdheid kan ook weer snel overwaaien. Op het eiland wil ze de manipulatieve kaart trekken: eerst een vertrouwensband opbouwen, dan toehappen.