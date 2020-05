Maak kennis met de drie nieuwe kandidaten van ‘Boer Zkt Vrouw: Home Sweet Home’ Mark Coenegracht

10 mei 2020

20u50 0 TV In de tweede en laatste oproepaflevering van ‘ In de tweede en laatste oproepaflevering van ‘ Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home ’ maakte Vlaanderen zondagavond kennis met de 25-jarige loonwerker en koeienboer Tristan, de 31-jarige paardenpensionhouder en akkerbouwer Dries en de 28-jarige varkensboer Bart. Tristan is de eerste boer die in het programma op zoek gaat naar een man. Vorige week maakten we al kennis met Veerle, de enige boerin die dit seizoen de liefde zoekt.

“Ik kijk er naar uit om voor de eerste keer in de geschiedenis van ‘Boer Zkt Vrouw’ een homoseksuele boer mee te helpen zoeken naar de liefde van zijn leven”, zegt Dina Tersago. “We zijn altijd pro diversiteit geweest. Reeds in 2009 zochten we een toffe vrouw voor boerin Conny, en nu hebben we de 25-jarige Tristan. Een hippe, verzorgde loonwerker en koeienboer die er best wat stoer uit ziet maar ontzettend lief is en niet vies is van romantiek.”

Dit zijn de drie nieuwkomers:

Tristan Swennen (25): loonwerker en koeienboer uit Ellikom (Limburg)



Over zijn werk

Werkt tijdens de week als loonwerker bij een bedrijf dat groenten vervoert vanop het land naar een verwerkingsfabriek in Bree. Rijdt er met de vrachtwagen en ook met de tractor, vooral in het hoogseizoen wanneer de maïs geoogst moet worden. Werkt na zijn uren en in het weekend op de boerderij die nu van zijn ouders is maar die al meer dan 400 jaar in handen is van zijn familie. Op de boerderij staan zo’n 100 koeien die ze opfokken tot vleesvee. Doet de taken samen met zijn vader. Mest de stallen uit, voedert de koeien, bewerkt het land met de tractor, controleert dagelijks de veestapel en de weide en assisteert de veearts als die langskomt.

Over Tristan

Is een moderne kerel, helemaal niet de ‘klassieke’ boer. Ziet er goed uit en gaat vaak op stap met vrienden. Eén van zijn hobby’s is shoppen. Houdt van mooie kleren en schoenen, en wil er altijd piekfijn uitzien. Is zelfzeker, sociaal, spontaan en behulpzaam. Mag er dan best wel stoer uit zien: hij is ontzettend lief en niet vies van rustige gesprekken en wat romantiek.

Over de liefde

Heeft veel aantrek heeft bij de meisjes, maar valt op mannen. Is al verschillende jaren uit de kast en en heeft daar nooit een probleem mee gehad. Heeft 2 relaties gehad: eentje van 3 en eentje van 5 jaar. Echt bij iemand thuis kunnen komen, is zijn ultieme droom. Is er klaar voor om zich te settelen en wil iemand ontmoeten met wie hij kan samenwonen en een toekomst kan uitbouwen. Wil ook heel graag trouwen. Zoekt een man die lief is maar waar toch pit in zit. Iemand van min of meer zijn leeftijd, die toch ook wel interesse heeft in de stiel. Trouw vindt hij erg belangrijk.

Dries Claeys (31): paardenpensionhouder en akkerbouwer uit Zuienkerke (West-Vlaanderen)



Over zijn werk

Werkt sinds 2015 in het paardenpension van zijn ouders. Daar kunnen mensen een stal huren voor hun paarden, en er komen rijden op de verschillende binnen-en buitenpistes. Is verantwoordelijk voor die pistes en de paardenstallen. Doet het onderhoud en verzorgt de 20 paarden die er in zijn stal staan. Daarnaast heeft de familie ook nog 90 hectare akkers waar o.a. tarwe, wintergerst, spelt, suikerbieten en maïs worden verbouwd. Steekt ook hier als het nodig is een handje toe.

Over Dries

Gaat graag goed gekleed door het leven en komt altijd netjes voor de dag. Is sociaal en positief ingesteld, ziet het altijd liever wit dan zwart. Gaat graag uit eten en op stap met vrienden maar kan ook genieten van de rust en vrijheid op het platteland.

Over de liefde

Bouwde recent een nieuw huis vlak bij de boerderij en vindt dat de tijd nu rijp is voor een vrouw om echt aan zijn toekomst te beginnen. Is ondertussen 2 jaar vrijgezel. Zoekt een enthousiast iemand die positief in het leven staat en die begrijpt wat hij doet. Een jonge, enthousiaste vrouw met een mooie glimlach, die net zoals hij graag kinderen wil. Een partner om eventueel mee samen te werken maar ook om mee te genieten van het leven en elkaar

Bart Beyaert (28): akkerbouwer en varkensboer uit Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)



Over zijn werk

Studeerde agro- en biotechnologie en behaalde in 2013 zijn bachelor diploma. Nam nog hetzelfde jaar de ouderlijke boerderij over, op dat moment een akkerbouwbedrijf met varkens en vleeskoeien. Besloot zich te concentreren op de 47 ha akkerbouw. Teelt vooral aardappelen, ongeveer 600.000 kg per jaar en daarnaast ook suikerbieten, maïs en graan. Heeft ook 500 varkens die hij opfokt voor een ander bedrijf en waarvoor hij een kweekloonvergoeding krijgt. Werkt ook als vertegenwoordiger bij een veevoederbedrijf. Zijn vakanties en werkschema’s voor beide jobs zijn perfect af te stemmen op mekaar.

Over Bart

Is de jongste van 6 en groeide op tussen 5 zussen. Weet dus hoe vrouwen in mekaar zitten. Is zachtaardig, lief, romantisch en vindt voor elkaar zorgen, kaarsjes aansteken, koken en zoveel mogelijk samen zijn en elkaar alles kunnen zeggen belangrijk. Zingt en kookt graag, houdt van paardrijden en reizen en is een handige harry.

Over de liefde

Is sinds 2016 single en beseft dat het hoog tijd is om daar verandering in te brengen. Droomt luidop van een gezin met kinderen. Geen 6 zoals zijn ouders, maar wel graag 2. Zoekt een maatje, iemand om ’s avonds bij thuis te komen. Een vrouw die vooruit wil in het leven.

Iemand beter leren kennen? Inschrijven kan via vtm.be of deze link.

De eerste oproepaflevering gemist? Herbekijk de uitzending via VTM GO.

