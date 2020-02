Maak kennis met de ‘Blind Getrouwd’-deelnemers: bekijk hier de special met Sean Dhondt en Bab Buelens

TV

Nog héél even en dan begint VTM er weer aan. Vier huwelijken, eindelijk één homokoppel, acht harten in de hoogste versnelling, zestien klamme handen. Morgen ontdekt Vlaanderen wie hun huwelijksgeluk via de wetenschap laat bepalen. In een speciale online aflevering van ‘Blind getrouwd’ op VTM GO worden de deelnemers nu al voorgesteld door Sean Dhondt (35) en Bab Buelens (25). Ontdek hier de volledige special!