Maak kennis met Chloë, de nieuwe verleidster van 'Temptation Island' DBJ

20 februari 2018

18u05

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Eerder raakte bekend dat de rondborstige verleidster Yana Daems 'Temptation Island' ging verlaten. Haar vervangster is nu bekend, het gaat om de 20-jarige Chloe V.. Zij zal een van de komende weken verschijnen op het eiland.

Naast Chloë doen nog drie andere ‘mystery singles’ hun intrede in ‘Temptation Island’: twee mannen en nog een vrouw. Een van de nieuwe verleidsters is dus de 20-jarige Chloë. De Leuvense is schoonheidsspecialiste. “Na haar uren is ze vooral een speels, pittig feestbeest”, klinkt het bij Vijf, dat de deelname van Chloë bevestigde aan Het Nieuwsblad. “Ze heeft zich ingeschreven omdat ze wel eens van een feestje houdt, maar ook omdat ze de mannen wil redden uit hun - volgens haar - toch al spaak gelopen relaties.”

En een nee heeft ze nog nooit gehoord, zo luidt het, maar dat betekent niet dat ze meteen voluit zal gaan: “Chloë wil niet meteen in the picture staan, maar rustig de mannen leren kennen.”

