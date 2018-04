Maaike Cafmeyer wil eindelijk haar rijbewijs halen na zwaar ongeluk: "Ik ga mijn angst in de ogen kijken en zeggen: F**k you!" MVO

17 april 2018

07u01 0 TV Maaike kampt al twintig jaar met rijangst. De oorsprong van haar fobie ligt in een zwaar auto-ongeval van haar ouders. Nu wil ze de confrontatie weer aangaan en haar rijbewijs halen, zo zegt ze in 'Vandaag Over Een Jaar'.

Haar ouders werden aangereden door een vrachtwagen die hun auto tot schroot herleidde. Als bij wonder hebben Maaikes moeder en vader het ongeval overleefd, maar Maaike zelf hield er een trauma aan over. Ze durft zich niet met de auto in het verkeer te begeven en houdt er zelfs niet van om als passagier mee te rijden in een wagen. Maar nu Maaike zelf mama is van twee jonge dochters, wil ze haar probleem aanpakken. Ze geeft zichzelf een jaar om haar angst te overwinnen en voor haar rijbewijs te gaan. "Ik ga mijn angst in de ogen kijken en zeggen: F**K YOU!", klinkt het.

Vandaag over een jaar: donderdag 19 april om 20.40 uur op Eén.