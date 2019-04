Maaike Cafmeyer voelde zich ‘Assepoester op het bal' in Cannes SD

10 april 2019

23u05

Bron: VRT 0

De nieuwe fictiereeks ‘De Twaalf’ werd afgelopen dagen voorgesteld aan de wereldpers op Canneséries, het internationale festival voor tv-fictie. Maaike Cafmeyer speelt de hoofdrol in de serie en stond mee op de roze loper in Cannes. Het zijn glamoureuze beelden, maar niet alles is wat het lijkt.

