Maaike Cafmeyer speelt hoofdrol in ‘Eigen Kweek’-spin-off LOV

18 juni 2020

07u19 2 TV ‘Eigen Kweek’ is al een tijdje niet meer op de buis te zien, maar voor fans van de reeks is er goed nieuws: er komt een spin-off. Die zou moeten draaien rond het personage Chantal, gespeeld door Maaike Cafmeyer.

Er komt geen vierde seizoen van ‘Eigen Kweek’, dat is zeker, maar liefhebbers van het programma mogen zich wel verlekkeren op iets anders. Mathias Sercu, die onderzoeksrechter Piet Despriet speelde, is aan het schrijven aan een spin-off rond het personage van Maaike Cafmeyer, Chantal. Dat is meteen ook de werktitel van de nieuwe reeks.

“Eigenlijk heeft het met Eigen kweek niks meer te maken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Behalve Chantal keert geen enkel personage terug. Het verhaal speelt zich een aantal jaar na de gebeurtenissen van de serie af, in een totaal andere omgeving. Chantal wordt van Wijtschate overgeplaatst naar een andere politiezone. Het wordt dus een politiereeks, maar met een hoek af.”

In het laatste seizoen van ‘Eigen Kweek' kreeg Chantal een meer dragende rol, en dat bracht de producenten op het idee om het personage een eigen serie te geven. “Maar Philippe De Schepper, die de originele reeks schreef, is intussen met andere projecten bezig. Dus kwamen de producenten bij mij aankloppen", zegt Sercu. Wie zich nog in de cast zal vervoegen en wanneer opnames van start kunnen gaan, is nog niet bekend.. “Gezien de huidige situatie wordt het nog wat afwachten, maar we hopen dat we volgend jaar rond deze tijd ongeveer kunnen beginnen draaien.”