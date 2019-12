Lynn Wesenbeek openhartig over de dood van haar moeder: “Ik scheurde alle foto’s, dat waren te veel herinneringen” KD

16 december 2019

In de laatste aflevering van 'Het Huis' ontvangt Eric Goens dinsdagavond gewezen Miss België, tv-persoonlijkheid, nieuwsanker en politica Lynn Wesenbeek. Eric doorbreekt in de aflevering het beeld van de glitter en glamour, en toont de kwetsbare kant van het tv-gezicht. Lynn kende immers droevige jeugdjaren. Ze moest haar moeder op erg jonge leeftijd afgeven.

Toen Lynn twintig was, stierf haar moeder. Ze was al ziek toen Lynn nog een tiener was. Na schooltijd moest Lynn zichzelf beredderen. “Ik was een moederskindje“, geeft ze toe. In de kinderkamer wordt duidelijk hoe innig de band was die Lynn met haar moeder had. Drie weken voor haar overlijden zaten ze in stilte samen. “We hebben gehuild, maar niet gepraat. Dat lukte niet.” Daar heeft Lynn nog altijd spijt van.

In ‘Het Huis’ confronteert Eric Lynn met een oude foto van haar moeder. Een wonder dat de reportagemaker beelden van de vrouw vond, want haar dochter scheurde alle foto’s en gooide alles weg. “Na haar dood waren dat te veel indrukken en herinneringen”, aldus Lynn, die een inkijk geeft in haar rouwproces.

‘Het Huis’, dinsdag om 20.40 uur op Eén.