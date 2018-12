Lynn Wesenbeek na 5 jaar terug op scherm: “Ex-collega’s willen niet meedoen aan een hoera-show voor VTM, maar ik ben niet rancuneus” Redactie

27 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV ‘Ex-partners die op voet van oorlog leven, ik kan dat niet begrijpen’, zegt Lynn Wesenbeek (56). Kerst viert de voormalige leading lady van VTM dan ook samen met haar twee dochters én ex Geert Versnick. Tijd om gezellig bij te kletsen en terug te blikken op wat voor Lynn een mooi 2018 was. Zeker nu ze na dik vijf jaar afwezigheid weer te bewonderen is op het scherm.

We ontmoeten Lynn aan de Medialaan in Vilvoorde. In de gebouwen van VTM, de zender waarvan ze meer dan twee decennia één van dé boegbeelden was. Maar waar ze vijf jaar geleden compleet onverwacht als nieuwsanker aan de kant werd geschoven. Het is vandaag de eerste keer sinds haar ontslag dat Lynn er een voet binnenzet - voor een reportagereeks rond 30 jaar ‘Het Nieuws’ - en dat voelt speciaal aan.

Tv-studio’s op zich zijn voor Lynn opnieuw een vertrouwde omgeving de laatste tijd. Sinds kort is Lynn immers één van de nieuwe gezichten van Kanaal Z, waar ze het interview­programma ‘Z-Talk’ presenteert.

‘M’n terugkeer naar een nieuwsstudio doet echt deugd’, zegt Lynn. ‘De programma’s van Kanaal Z worden opgenomen in de gebouwen in ­Vilvoorde waar VTM destijds is opgestart. Toen ik er onlangs voor het eerst moest zijn, wandelde ik door dezelfde deur als 30 jaar geleden, toen ik begon als omroepster.’

Ook dat moet een speciaal gevoel ­geweest zijn...

Héél speciaal. Ik moest meteen terugdenken aan al die mensen die er intussen niet meer zijn. Guido Depraetere. Jan Merckx, één van de grote bazen van VTM destijds. De toenmalige perschef Els Van den Abbeele. En Danny Huwé natuurlijk.

De VTM-journalist die op kerstavond 1989 in Roemenië gedood werd door een sluipschutter.

Ik zie hem nog op de trap staan, ­popelend om naar Roemenië te vertrekken. Hij had niet veel tijd om te praten, want hij moest z’n vliegtuig halen. Twee dagen later was hij dood.

Ze zijn allemaal jong gestorven, de ­mensen die je nu opnoemt.

(knikt) Dat zijn de momenten waarop ik denk: ‘Wat een geluk heb ik toch dat ik nog gezond ben!’ Altijd dat gezaag en geklaag over ouder worden... We moeten verdorie blij zijn dat we zo oud mógen worden. Een vijftiger is vandaag ook niet meer te vergelijken met een vijftiger van een halve eeuw geleden, hé. Nu kan je na vijftig nog perfect een nieuwe wending aan je leven geven.

Daar ben jij het perfecte voorbeeld van.

Vijftig worden was een keerpunt in mijn leven. Niet zozeer het getal op zich, maar na mijn ontslag bij VTM kwam ik in een nieuwe realiteit terecht en moest ik op zoek naar een ander leven.

Had jij op dat moment een plan B?

Nee. Omdat het niet nodig was. Dacht ik. Maar de tijd dat mensen twintig of dertig jaar voor dezelfde werkgever werken, is voorbij. Ik kan mensen alleen maar aanraden om flexibel te zijn.

Oké, maar was het ook evident om een nieuwe job te vinden?

Nee, mijn leeftijd was een handicap. En mijn bekendheid eigenlijk ook.

Jouw bekendheid was een nadeel?

O, ja. ‘Werk vinden? Met jouw naam zal dat geen probleem zijn’, zei men mij. Maar da’s niet zo. Ik mocht misschien wel sneller op gesprek komen, maar mensen kennen mij in een bepaalde context en twijfelen of ik daarbuiten wel kan aarden. Na mijn eerste sollicitatie zei een bedrijfsleider: ‘Mevrouw, ik zie u niet met een dienblad in ons bedrijfsrestaurant staan.’ Ze dachten dat ik me daar slecht bij zou voelen. Onzin, natuurlijk. Het wordt niet altijd met zoveel woorden gezegd, maar ­leeftijd blijft een heikel punt.

Terwijl de politiek net vraagt dat we met z’n allen langer gaan werken.

Er is een lichte verbetering aan de gang, maar veel bedrijfsleiders zijn nog steeds niet happig op 45-plussers. De maatschappij is daarbij milder voor mannen dan voor vrouwen. Onlangs zei nieuwsanker Elke Pattyn in een interview: ­‘Zeker als vrouw weet je dat er een houdbaarheidsdatum op je staat en ik vind dat oké’, zei ze. ‘Tv is een medium voor mensen die er aantrekkelijk uitzien. Ik geef mezelf nog een jaar of tien.’

Wat dacht jij toen je die uitspraak van Elke las?

Dat is niet fijn om te lezen, maar ik begrijp haar reactie wel. Welke voorbeelden heeft ze gekregen? Nadine De Sloovere, Kathy Pauwels, Marlène de Wouters, Francesca Vanthielen en Goedele Liekens: geen enkele van deze vrouwen heeft het professioneel na hun 50ste overleefd bij VTM. Is dat normaal?

De invloed van de adverteerders?

Reclameboodschappen zijn vooral gericht op mensen tussen 18 en 54, maar da’s niet meer van deze tijd. Jongeren kijken steeds minder tv, terwijl ouderen langer actief blijven en meestal over meer middelen beschikken. Maar ik ben ­natuurlijk geen marketeer.

Maar sinds kort dus wel opnieuw een tv-figuur. Had je verwacht ooit nog voor een camera te staan?

Voor mij was dat geen doel op zich, maar ik merk wel dat het een stuk van mijn DNA is.

Voelt het ook aan als een revanche na jouw ontslag bij VTM?

Zo zit ik niet in elkaar. Dat ik hier vandaag ben voor het programma rond 30 jaar VTM Nieuws zegt genoeg. Er zijn ex-collega’s die niet willen deelnemen aan een hoera-show voor VTM, omdat ze zich onheus behandeld voelen. Ze hebben een punt, maar ik verkies te kijken naar de mooie jaren die ik bij VTM heb gehad. Na mijn vertrek ben ik beginnen te schrijven. ‘50 tinten wijs’ - dat ik samen met Kris Colpaert schreef - belicht de symbolische tweede helft van het leven waar iedereen wel een haat-liefdeverhouding mee heeft. Ik ben nu 56 en ik ben in dertig jaar tijd geëvolueerd van omroepster naar een job bij Kanaal Z. Waarom zou ik rancuneus zijn?

Voor je boek ‘50 tinten wijs’ had je een gesprek met Piet Huysentruyt. Zijn parcours is vergelijkbaar met het jouwe, maar hij was wél boos op de rest van de wereld.

Piet was dé televisiekok van Vlaanderen, en plots was zijn verhaal ten einde. Hij is een tijd zeer rancuneus geweest, maar heeft zijn trots ingeslikt en is gaan aankloppen bij z’n vroegere concurrenten zoals Sergio Herman en Peter Goossens. Hij is stage gaan doen in hun keuken en nu heeft Piet opnieuw een sterrenzaak. Respect!

Voor een vrouw komen daar rond haar vijftigste ook nog lichamelijke klachten bij tijdens de overgang: opvliegers, stemmingswisselingen, gewichtstoename...

Awel, ik heb daar allemaal geen last van. Op aanraden van mijn dokter neem ik dagelijks een hormoonvervanger, vergelijkbaar met de anticonceptiepil. Heel handig, hoewel veel mensen vinden ‘dat je de natuur haar gang moet laten gaan’.

Heeft zo’n hormonenbehandeling op lange termijn geen negatief effect op je gezondheid? ­­

Niet echt. Volgens mijn arts is er vijf procent verhoogd risico op kanker. Dat is verwaarloosbaar. Osteoporose, snellere veroudering, rimpelvorming, een uitdeinend lichaam of nachtelijke opvliegers waardoor je niet meer kan slapen... Dat vind ik geen beter alternatief. Trouwens, doodgaan doen we toch. Al hoeft dat voor mij niet meteen morgen te gebeuren.

Jij verloor je mama op je 21ste aan kanker. Loop jij sowieso niet meer risico om ziek te worden?

Die kans bestaat, ja. Sinds mijn 50ste laat ik om de vijf jaar een maag- en darmonderzoek doen. En jaarlijks een borstonderzoek vanwege dat verhoogde risico.

Jouw dochter Lauren heeft is producer bij ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ en speelt een rolletje in ‘Studio Tarara’ over de beginjaren van VTM. Blij dat ze in jouw voetsporen treedt?

Sta me toe om eerst en vooral te zeggen dat ik trots ben op allebei mijn kinderen. De aandacht gaat nogal snel naar Lauren, omdat zij in de media werkt, maar ik ben minstens even trots op mijn jongste dochter Morgane. Voor mij is het vooral belangrijk dat ze een job doen waarin ze zich kunnen ontplooien en waar ze zich goed bij voelen. Morgane is nog student en heeft twee maanden stage gelopen op de VTM-nieuwsdienst. Mijn dochters werken allebei zeer autonoom, willen hun eigen weg zoeken. En zo hoort het ook. Ze zijn natuurlijk trots op mij, maar los daarvan willen ze toch vooral zichzelf zijn. Ze zijn individuen, geen klonen van hun mama.

Oké, maar de vergelijking met jou zal toch weleens gemaakt worden?

Dat hebben Lauren en Morgane niet graag. Vooral de jongste niet. ‘Ik ben Morgane en geen mini-Lynn’, zegt ze dan. Lauren gaat daar soepeler mee om.

Je dochters zijn 24 en 23. Is het makkelijk om hen los te laten?

Morgane zit op kot, maar komt nog elk weekend naar huis. En ook Lauren, die nu in Antwerpen woont, komt nog geregeld over de vloer. Mijn kinderen zijn heel gehecht aan hun thuis.

Vieren jullie kerst samen?

Ja, met de hele familie. Ook hun papa (ex-Open VLD-politicus Geert Versnick, nvdr) is erbij. Het is een cadeau dat dat kan. In mijn omgeving zie ik het soms gebeuren dat ex-partners op voet van oorlog leven. Zonder die mensen te veroordelen, maar ik kan dat niet begrijpen. Kinderen hebben is een gezamenlijk plan, de verantwoordelijkheid om een vechtscheiding te vermijden, maakt daar deel van uit. Dat is belangrijk voor het evenwicht van de kinderen.

Je bent intussen al een tijdje vrijgezel. Mis je een man in je leven?

Zie ik er triestig uit dan? (lachje) De liefde is in alle vormen aanwezig in mijn leven, maar dus niet relationeel. Ach, soms moet je gewoon niet te veel willen. Ik voel me ook niet eenzaam. Ik word goed omringd door vrienden en familie en ook in mijn job kom ik met veel mensen in contact. Ik ga ervan uit dat het me nog weleens zal overkomen. Ik heb vertrouwen in de ­toekomst.