Lynn Wesenbeek maakt comeback bij Kanaal Z: "Terug naar nieuwsstudio: dat doet deugd"

23 november 2018

00u00 0 TV Gewezen VTM-nieuwsanker Lynn Wesenbeek maakt haar comeback op het tv-scherm. Op Kanaal Z zal ze gasten interviewen in het wekelijkse 'Z-Talk'. In april 2012 werd Wesenbeek bij 'VTM Nieuws' abrupt bedankt voor bewezen diensten.

Het programma 'Z-Talk' in de weekendlus op Kanaal Z krijgt een opfrisbeurt, zowel visueel als inhoudelijk. "We zetten een ploeg in van vier sterke interviewers, die elkaar wekelijks afwisselen", aldus hoofdredacteur Kris Vera. "Ze leggen elk hun eigen accenten in de keuze van thema's en gasten." Naast Gui Polspoel, An Hofman en Stijn Wuyts zal dus ook Lynn Wesenbeek gasten interviewen.

"Toen ik zes jaar geleden abrupt afscheid moest nemen als nieuwsanker bij VTM, was dat wel even slikken", blikt Lynn Wesenbeek terug. "Mijn terugkeer naar een nieuwsstudio doet deugd."

Op 20 april 2012 kondigde VTM droogweg aan dat Lynn Wesenbeek na 25 jaar dienst niet langer nieuwsanker zou zijn. De tv-coryfee verdween met onmiddellijke ingang van het scherm, zonder afscheidsfeest. Voor Wesenbeek zelf kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. "Hard, ja. Er komen heel wat emoties los", zei ze toen. "Je hebt het gevoel er niet meer bij te horen. Uit het nest geduwd. En je zit met hopen twijfels en vragen. Waarom ik? Heel menselijke reacties, denk ik."

Het werd een zeer abrupte scheiding. "Mijn collega's hebben een simpele mail gekregen over mijn vertrek, maar ik mocht niet eens afscheid nemen", vertelde ze. "De warmte die er vroeger was bij VTM, is weg. De manier waarop het bedrijf nu met mensen omgaat, is bijzonder kil. Alle respect ontbreekt."

Temperament

Antwoord op de vraag waarom net zij moest gaan, heeft ze nooit gekregen, al slaagde ze er wel in haar ontslag te relativeren. "Je moet een onderscheid maken tussen een tegenslag en iets wat je leven totaal ontwricht. Mijn ontslag was een tegenslag. Ik heb bij 'Telefacts' ooit een reportage gemaakt over een man die na het faillissement van Sabena zelfmoord pleegde en een vrouw en vijf kinderen naliet. Dát is een ontwrichtend drama", vertelde ze.

Aanvankelijk zou er binnen het bedrijf een andere job gezocht worden voor Wesenbeek, maar ze koos ervoor zelf weg te gaan. "Ik had misschien terug gekund naar 'Telefacts' of zo. Maar dan is er de persoonlijkheid en het temperament, dat speelt zeker. Ik heb gekozen voor verandering, met alle risico's van dien."

Ze besloot het als zelfstandige te proberen, weg van de media, richting bedrijfsleven. Ze modereert debatten, academische zittingen en bedrijfsevenementen. "Ik heb 25 jaar voor een camera gestaan, maar dat was voor mij nooit een doel op zich. Je doet een job omdat je het graag doet, omdat je vindt dat je iets bij te dragen hebt, iets kunt veranderen. Ja, je haalt uit zo'n job wel een stuk identiteit. Maar dat geldt evengoed voor andere jobs."

Wesenbeek won in 1987 de Miss België-verkiezing. Bij de start van VTM in 1989 werd ze meteen één van de gezichten van de commerciële zender.

Het programma 'Z-Talk' op Kanaal Z wordt uitgezonden in de weekendlus van zaterdagmorgen tot maandagavond.