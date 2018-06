Lynn Van Royen krijgt hoofdrol in remake Nederlandse succesreeks 'De Luizenmoeder' SD

20 juni 2018

15u03 0 TV Lynn Van Royen (29), gisteren nog bekroond als Beste Actrice op Monte-Carlo Television Festival, gaat de hoofdrol spelen in 'De Luizenmoeder', een nieuwe comedy bij VTM gebaseerd op de gelijknamige succesreeks uit Nederland. Andere belangrijke rollen zijn voor Els Dottermans, zij speelt de Vlaamse versie van juffrouw Ank, en Tom Audenaert als de schooldirecteur.

'De Luizenmoeder' is sinds begin dit jaar te zien bij onze Noorderburen en is daar een enorm succes. De serie breekt alle kijkcijferrecords en heeft niks dan lovende kritieken. 'De Luizenmoeder' speelt zich af in één van de meest herkenbare arena’s: de wereld van de basisschool. Want iedereen is ooit wel naar school geweest, heeft nu kinderen op school of zit nog altijd op die schoolbanken. De serie is een satire op het gedrag van ouders, schoolpersoneel en de kinderen. De school is een afspiegeling van de hedendaagse wereld, met eigen schoolpleinregels, parkeerbeheer, hangouders, tienminutengesprekken, klassenapp-groepjes en ... luizenmoeders.

Naast Lynn Van Royen, Els Dottermans en Tom Audenaert zal ook David Cantens een rol op zich nemen.

De opnamen voor 'De Luizenmoeder' beginnen deze zomer. De uitzenddatum zal later worden bekend gemaakt.