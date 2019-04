Lynchiaanse toestanden & alweer een kampvuur: aflevering 11 van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht EDA

19 april 2019

21u40 0 TV “Op Temptation Island heb je het gevoel dat je 15 dagen levenslang krijgt”. De kandidaten zweven tussen droom en realiteit en willen van de beangstigende rollercoaster af. Helaas zitten ze nog vier dagen gevangen en dat brengt hun mentale radertjes in overdrive.

Dag 11 op Temptation Island en de kandidaten zitten op een ‘Lost Highway’ richting ‘Mulholland Drive’-waanrealiteit. Ze zien door de ‘Twin Peaks’ het bos niet meer en worden geteisterd door nachtmerries. Of zijn het visioenen?

Sidney luchtte zijn hart bij Morgan.

Waarover dan?

Je vriendin is inderdaad twee meter lang...

Hm...dat lijkt me eerder een profetie!

Ook Milou werd wakker met hartkloppingen en dat was niet omdat vrijgezel Jietse op dat moment naast haar lag.

Hoe gaat het met je hoofd?

Ook haar vriend Heikki viel diep in de konijnenpijp der mindfuckerij.

Ook al?

De kandidaten vertoonden duidelijke tekenen van het David Lynch-syndroom.

Over naar de orde van de dag.

Milou en Jietse keerden na hun exclusieve date terug naar het resort. De vrijgezellen wilden meteen weten hoever Jietse was geraakt, maar vernamen met tegenzin dat hun verleider van een kale kermis terugkwam.

Ook Milou bracht verslag uit, zij het wel onder vier ogen. Ze vertrouwde Demi toe dat ze uitgespeeld was met Jietse.

Daar kwam Rick! Met minimale zweetvlekken dit keer.

Hij proefde dat er onheil in de lucht hing.

Hij lichtte de heren in over het aanstaande kampvuur. En plantte een zaadje bij Roger, die beaamde dat hij zijn Laura tot hiertoe nog niet actief de verleiding zag aangaan.

Waarop de cameraman even z’n aandacht verloor.

Tijd voor het kampvuur!

Laat de troepen aanrukken!

Oh Rick...

Rodanya was als eerste aan de beurt en zag hoe haar Morgan het gezellig had met de verleidsters. Meer bepaald met verleidster Emma. Rodanya had Morgan enkele dagen geleden een videoboodschap gestuurd waarin ze hem aanmoedigde om de verleiding meer op te zoeken. Nu hij de verleiding opzocht, leek ze echter niet tevreden met wat ze zag.

Morgan op zijn beurt kreeg een Rodanya in volle glorie te zien. Hij hoorde hoe ze verleider Gaetan figuurlijk de ballen afsneed tijdens de zoveelste peddel-date. De heren kwamen niet bij van het lachen.

Maar het lachen verging Sidney al snel toen hij te horen kreeg hoe verleider Jaimy hem in het diepst van z’n ziel raakte: z’n looks.

(…)

Dus de koppels van ‘Temptation Island’ worden gecast op hun goede looks en verleiders … op hun loyaliteit?

Demi kreeg te zien hoe haar Sidney het resort afbrak en met barkrukken gooide en was een beetje gegeneerd in zijn plaats.

Roger kreeg één beeld te zien waarop Laura de temptation van een zakje chips niet kon weerstaan.

Opgepast, expliciete beelden:

Laura kreeg op haar beurt de harde woorden van Roger te horen, die zei dat Laura op uiterlijk vlak niet zijn temptation is.

Laura liet zich niet van haar stuk brengen en zocht naar een lichtpuntje in deze kwetsende retoriek.

Dan was het de beurt aan Heikki, die ‘m zowat kneep.

Hij verwachtte beelden te zien dat ‘ons Milou’ was vreemdgegaan met Jietse.

Tot zijn relatieve opluchting zag hij haar enkel twerken. Iets wat tegen de afspraken in was, maar niet zo’n zware gevolgen droeg als vreemdgaan.

Maar niet overschreden!

Milou, daarentegen, kon de beelden niet door een roze bril aanschouwen.

Zij zag en hoorde hoe haar Heikki verleidster Ayleen vertelde dat hij met twee vrouwen in z’n hoofd zit.

Dan had je er misschien niet aan moeten beginnen...?

Milou kon geen man meer zien en stapte bij thuiskomst meteen op haar kamer af.

Verleider Danicio zag dat ook Rodanya er niet al te vrolijk uitzag.

In tussentijd bereidden de verleidsters zich voor op de komst van de mannen.

Roger sprong een gat in de lucht.

Al zocht hij zijn nieuwe verleiding Hung niet op.

Zoals je vriendin.

Die zichzelf alweer oraal bevredigde.

Sidney kon de woorden van verleider Jaimy maar niet uit z’n kop zetten.

Hij werkte zijn frustratie af op een zakje Pickles.

Als Laura dat maar niet te zien krijgt...

Na een kledingwissel ging het echter weer beter met Sidney.

Al had ook het bro-to-bro-gesprek met Heikki geholpen.

Wat deze informatie ter zake deed, weten we ook niet.

Rodanya besloot wat gal te spuwen over verleidster Emma.

Gelukkig was verleider Danicio een voorbereid man en wist hij perfect hoe hij Rodanya moest kalmeren: door ze te laten zagen tot alle palmbomen in Thailand horizontaal lagen.

Maar misschien was haar jaloezie wel terecht…

De eindsprint wordt ingezet, maar welke koppels komen heelhuids over de meet? En voor wie blijkt de Thaise bodem alsnog te heet?

Bij leven & welzijn,

SILENCIO!