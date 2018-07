Lutgart Simoens krijgt 'Vlaams ereteken': "Ik was geen babe, zeiden ze. Dat kon ook niet: ik had 5 kinderen" LUTGART SIMOENS (90) BLIKT TERUG OP LEVEN EN WERK Wim Nijsten

09 juli 2018

00u00 0 TV Ze is in mei 90 geworden, de 'Engel van Vlaanderen' die haar luisteraars decennialang aan de radio gekluisterd hield. Woensdag wordt ze daar nog eens extra voor beloond: dan krijgt Lutgart Simoens het Vlaamse Ereteken. Reden genoeg voor Kim Debrie om haar deze week aan het woord te laten in 'Plage Préférée' op Radio 2.

"Het werd voor het eerst geen strandwandeling", vertelt Kim Debrie. "Ik ben het radio-icoon, één van mijn grote voorbeelden, bij haar thuis in Edegem gaan opzoeken. Lutgart is niet meer zo goed te been, maar heeft nog niks van haar scherpzinnigheid verloren. Ze heeft nog steeds die warme stem waarmee ze Vlaanderen decennia in de ban hield." Want Lutgart Simoens, dat was púre radio. Zowat 23 jaar presenteerde ze op zondag 'Vragen Staat Vrij'. Op vrijdag was er 'Platenpoets', met het fantastische pingpongspel met weerman Armand Pien.

