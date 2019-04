Lut Hannes voor het eerst in bijna anderhalf jaar terug op tv na diagnose borstkanker MVO

15u34 0 TV Kom Op Tegen Kanker bestaat 30 jaar. Als trouwe partner vanaf het begin wil Eén alle aspecten van kanker onder de aandacht brengen bij het grote publiek. In de week van 22 april wijdt de zender vier speciale programma’s aan de ziekte, waaronder een nieuwe aflevering van ‘Buurman, Wat Doet U Nu?’ waarin Cath Luyten Thuis-actrice Lut Hannes volgt.

Lut Hannes, de actrice die de ‘Thuis’-fans beter kennen als ‘Angèle’. Lut kreeg eind 2017 te horen dat ze borstkanker had. Ze moest van de ene dag op de andere stoppen met werken. Wat volgde was een moeilijk jaar van behandelingen en revalidatie. Sinds een paar weken is Lut terug op de set van ‘Thuis’, weliswaar met een bang hartje. De ziekte en de chemo hebben lichamelijk én geestelijk een grote impact gehad op haar, groter dan ze had verwacht. Vandaag doet zij er alles aan om zo snel mogelijk weer de oude Lut te zijn.

‘Buurman, Wat Doet U Nu?’, woensdag 24 april om 21.30 uur