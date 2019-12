Lukt het bij onze noorderburen wel? Josje neemt deel aan Nederlandse versie van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ KDL

09 december 2019

Josje Huisman gaat haar algemene kennis nogmaals testen op televisie. De voormalig K3-zangeres is een van de deelnemers aan het vijftiende seizoen van 'De Slimste Mens', de Nederlandse versie van onze 'De Slimste Mens ter Wereld'.

Josje deed drie jaar geleden al eens mee aan de Vlaamse versie van het spel. Toen schitterde ze slechts in één aflevering. Of ze het dit keer langer volhoudt, is vanaf maandag 23 december te zien op NPO 2.

Andere BN’ers die om de titel strijden zijn onder anderen radio-dj Igmar Felicia, cabaretier en televisiemaker Viggo Waas, presentator Marc de Hond, journaliste Aldith Hunkar, actrice Bo Maerten, voetbalcommentator Arno Vermeulen en regisseur en acteur Albert Jan van Rees.