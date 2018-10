Luke is de slimste en Ed leest al 30 jaar dezelfde krant: deze 10 dingen wist je nog niet over ‘Modern Family’ MVO

23 oktober 2018

11u17 1 TV Vanaf vandaag kan je bij Q2 om 19u40 naar het negende seizoen van de komische reeks ‘Modern Family’ kijken. De ideale gelegenheid voor wat extra weetjes over de familie Pritchett en Dunphy.

1. Luke Dunphy is eigenlijk de slimste van de hele familie.

We kennen acteur Nolan Gould allemaal als de niet zo slimme Luke Dunphy in Modern Family. Maar vergis je niet: Nolan is in het echte leven een waar genie. Met een IQ van 150 is hij lid van Mensa, een vereniging van en voor mensen die met hun hoog IQ tot de bovenste 2% van de bevolking horen. Dat Nolan een knappe kop is, was al te merken op zijn dertiende toen hij er in slaagde om zijn middelbare school volledig af te ronden.

2. Het Dunphy-huis was de hele tijd onbewoond

In bijna elke aflevering krijgen we shots te zien van hoe de Dunphy-villa er aan de buitenkant uitziet. Maar wist je dat die villa ook alleen maar voor dat doel werd gebruikt en eigenlijk al die jaren leegstond? Intussen is het huis verkocht voor maar liefst 2.5 miljoen dollar. De buitenshots zijn nog steeds te zien in het laatste seizoen, maar daar betaalt distributeur 20th Century Fox een mooie vergoeding voor aan de eigenaars.

3. Ed O’Neill leest al dertig jaar dezelfde krant

Aandachtige kijkers merkten op dat Ed O’Neill in Modern Family exact dezelfde krant leest als in zijn rol in de serie Married With Children, dertig jaar eerder. Best wel grappig maar niet abnormaal. Die specifieke krant is namelijk speciaal goedgekeurd om in series te mogen verschijnen omdat ze geen onethische of gevaarlijke inhoud bevat.

4. Eerste transgender kinderacteur in Amerika

De makers van Modern Family castte de eerste transgender kinderacteur die op de Amerikaanse televisie te zien was. In het achtste seizoen kan je de 8-jarige Jackson Millarker aan het werk zien als het transgender-vriendje van de kleine Lily.

5. Één voor allen, allen voor één

De cast van Modern Family houdt er niet alleen op de buis maar ook achter de schermen een hechte band op na. Aan het begin van de eerste opnames kwamen alle acteurs overeen dat niemand de hoofdrol speelt in Modern Family, waardoor geen enkele acteur genomineerd kan worden voor een award als hoofdrolspeler.

6. Modern Family is er eigenlijk dankzij een Nederlandse filmmaker.

In de originele pitch van de serie komt Geert Floortje voor, een Nederlandse filmmaker, die het leven van de familie Pritchett wil verfilmen. Geert woonde in zijn tienerjaren een hele tijd bij de familie en keerde er nadien terug om het alledaagse leven in beeld te brengen. Hij werd helaas geschrapt, waardoor het geheel minder als documentaire aanvoelt. Het is wel de reden waarom de Dunphys en Pritchetts altijd met de camera praten.

7. Ty Burell was een tijdje dakloos

Vóor zijn carrière als acteur in o.a. Modern Family, heeft Ty Burell het niet altijd even breed gehad. Na zijn studies raakte hij maar moeilijk aan een job en leefde hij een tijdlang in een klein busje. Uit noodzaak waste hij zich in de douches van een fitnessruimte en stal hij soms eten uit hotels. Gelukkig kwam Ty er met een serieuze waarschuwing van de politie vanaf en is hij helemaal op zijn pootjes beland.

8. Julie Bowen was hoogzwanger in het eerste seizoen

Julie Bouwen, die Claire speelt in de serie, was tijdens de auditie en het filmen van de eerste aflevering hoogzwanger van een tweeling: Gus en John. Ze heeft haar zwangerschap kunnen verbergen door voortdurend wasmanden te dragen of kussens voor haar buik te houden. Als je nu naar de eerste afleveringen van het eerste seizoen kijkt, valt het natuurlijk meteen op.

9. Britney Spears liep een gastrol mis

Dat Britney Spears een grote fan is van Modern Family kwamen we te weten toen ze op de foto ging met Ed O’Neill en deze de wereld rond ging. Maar wist je ook dat Spears een gastrol kreeg aangeboden voor het derde seizoen? Ze antwoordde jammer genoeg veel te laat, waardoor we haar nooit hebben kunnen bewonderen in Modern Family.

10. Sam Smith is fan van Cameron

Naast Britney Spears is ook zanger Sam Smith helemaal weg van de serie. Zijn absolute voorkeur gaat uit naar Cameron Tucker, gespeeld door Eric Stonestreet. Toen Sam Smith een videoboodschap kreeg toegestuurd van Eric voor zijn verjaardag, was hij zo ontroerd over de mooie woorden van zijn idool dat hij het niet meer droog hield.