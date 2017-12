Luka wint finale van 'The Voice Van Vlaanderen' TDS

22u57 2924 Kristof Ghyselinck TV In een knaller van een finale zongen finalisten Bert, Luka, Dries en Bonni nog één keer de pannen van het dak in de hoop met de overwinning aan de haal te gaan. Uiteindelijk heeft Luka Cruyberghs (17) 'The Voice Van Vlaanderen 2017' gewonnen.

Voor de jongste kandidate is de droom van 'The Voice van Vlaanderen' uitgekomen, ligt er een platencontract op het nachtkastje én is de bankrekening met 25.000 euro aangedikt. “Ik kan niet meer praten”, kraamde ze uit. “Nu eerst een feestje en dan schoenen kopen!”

Veel blingbling

Na zestien zenuwslopende weken was het eindelijk de ultieme ontknoping. Dat het de finale was, kon iedereen wel merken aan de blingbling outfits van de jury en presentatoren. Talk of town: Ann Lemmens, zij koos voor een wel erg diep gouden decolleté. Eindigen waarmee ze de liveshows begon, noemen ze dat. Ook Natalia was ‘glamorous’, zij ging voor een zilveren slang op haar jurk.

Bij finalisten Bonni, Bert, Dries en Luka zelf was het om – uiteraard – de voice te doen. Alle vier waren ze aan elkaar gewaagd. Verdiend om in de finale te staan. “Als jongste en enigste vrouw speelt dat misschien wel in mijn voordeel tussen die mannen”, glimlachte Luka voor de finale. En of.

Zij kon het publiek uiteindelijk – na een voorlopige eindstrijd tussen haar en Dries – het meest bekoren. “Dank u! Dank u! Dank u! Ik kan alle mensen niet genoeg bedanken, want zij hebben mijn droom werkelijkheid laten worden”, reageerde Luka in tranen na de overwinning. Vooraf zei de engelenstem met mysterieus kantje dat ze ging flauwvallen als ze The Voice zou winnen. Gelukkig is dat niet gebeurd. “(lacht) Al weet ik niet wat ik voel momenteel. Alles gaat door me heen. Ik kan zelfs bijna niet meer praten van emotie.”

Cadeautjestijd

Van haar broer Seppe kreeg Luka een cadeautje toegestopt – een potloodtekening van haar als winnares. “Hij is één van mijn grootste fans”, glunderde ze. “We gaan samen feesten vannacht, met iedereen. En we gaan hàkken, hé Alex – dat heb je beloofd”, zei ze met een knipoog naar haar coach!”

Coach Alex Callier keek en zag dat het goed was. Luka was nog het enige meisje in de finale. In de laatste fase moest ze strijden tegen Dries, die ook een sterke performance gaf.

Kristof Ghyselinck