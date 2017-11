Luka en Dieter overleven eerste bloedbad bij ‘The Voice’ STV / TDS

21u46 0 VTM TV ‘Let’s go crazy. Let’s go nuts!’ De coaches lieten er bij hun openingsnummer van de eerste liveshow geen twijfel over bestaan. De messen staan scherp. Vandaag rollen maar liefst acht koppen. De piepjonge Luka en Dieter ontsprongen de dans en zijn de eerste finalisten.

Amper twee nummers ver was The Voice toen Jessica uit Lommel een eerste emo-bommetje besliste te droppen. Met ‘Amar Pelos Dios’ van festivalwinnaar Salvador Sabral krees de 19-jarige uit Lommel de zaal stil. Al leek Vlaanderen haar Portugees niet echt te smaken. Stemmende kijkers gingen wél massaal voor Luka, met haar zestien de jongste kandidate aller tijden in The Voice. Haar Kate Bush klonk hier en daar wat dunnetjes, maar dat maakte het lied des te brozer. Haar zien we dus terug. Net als Dieter uit Affligem. “Mijn buikgevoel zegt me dat ik met Dieter moet verder gaan,” aldus de coach. Team Alex is al een eerste keer uitgedund. Nu mag het mes erin bij Team Natalia.