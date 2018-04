Luk ontmoet in 'Alloo en de Liefde' koppels met een bijzonder verhaal: "Neef en nicht en toch een koppel, mét kind" SD

19 april 2018

06u00 0 TV “De rode draad in het leven is hoe dan ook de liefde”, vindt Luk Alloo. Daarom belicht hij vanaf vanavond in 'Alloo en de Liede' mensen met een opmerkelijk liefdesverhaal. Neem nu Greet en Christian, vakantieliefjes die elkaar na 30 jaar terugvonden. Of Steven en Mieke, neef en nicht met dezelfde familienaam en t ó ch een koppel. Met een dochtertje van twee.

Luk praat onder meer met mannen en vrouwen die samen of al dan niet bewust alleen leven, relatieverslaafd of monogaam zijn, bij hun eerste lief zweren of niet trouw kunnen blijven, voor betaalde liefde kiezen of hun partner hebben leren kennen via een blind date. "Het zijn ontroerende maar evenzeer spraakmakende verhalen. Kortom: liefdesverhalen in al zijn facetten”, aldus Luk Alloo.

Greet en Christian

Vanavond ontmoet Luk Greet en Christian. Zij was 15, hij 18 toen ze mekaar in 1970 leerden kennen op een camping aan het Gardameer. Ze werden smoorverliefd en lieten mekaar niet los. Eerst hielden ze contact via liefdesbrieven, maar de afstand was groot en hun ouders waren tegen hun relatie. Drie jaar later gingen ze uit mekaar en uiteindelijk trouwden ze elk met een ander. Pas dertig jaar later – na een scheiding en een overlijden - zochten ze opnieuw contact en laaide de passie opnieuw op. "We hebben echt veel tijd verloren, we zijn 30 jaar lang in mekaars hart blijven zitten." Nu lopen Christian en Greet hand in hand over straat.

Steven en Mieke

In Leuven ontmoet Luk Alloo een koppel met een apart liefdesverhaal. Steven en Mieke hebben een dochtertje van 2 jaar en 2 maand. Ze zijn zeven jaar samen, maar kennen mekaar al heel hun leven. Want ze zijn neef en nicht. Ze hebben zelfs dezelfde familienaam.

Jason

In Nederland loopt Luk een oude bekende tegen het lijf: Jason. Luk kwam de jongen ooit tegen bij opnamen van 'De Wegpolitie'. Toen stond er nog Jasmijn op zijn identiteitskaart. "Ik was een meisje dat zich altijd een jongen voelde. In de klas was ik ‘one of the guys’. Ik was ook altijd de spits van de voetbalploeg". In 2014 begon Jasmijn aan haar transitie en nam ze hormonen. De transitie is nog niet volledig, maar ondertussen heeft Jason een mooie ringbaard, en ziet hij er echt als een jongeman uit. Hij werkt als coach en brengt mensen met een trauma in contact met paarden. Jason woont samen met een 32 jaar oudere vrouw. Zij leerde hem kennen toen hij nog Jasmijn was. Pas toen hij zijn transitie begon en Jason werd, werd zij verliefd op hem.

Roxane

In Gent ontmoet Luk de jonge studente architectuur Roxane (26). Zij is bewust single. Al twee jaar. “Het is goed in de liefde", zegt ze, "want ik heb niemand op het moment. Zo heb ik meer tijd voor mezelf. En kan ik mijn studies afwerken. Ik ben niet op zoek naar de liefde dus. Maar als er een klik is, ga ik het ook niet afblokken.” Wanneer ze Luk vertelt dat ze van de chocolade probeert af te kicken, ontstaat een leuk gesprek over de link tussen chocolade en een tekort aan affectie. Voor de fun zit Roxane net als haar vriendinnen op Tinder. Maar dat leidde maar één keer tot een ontmoeting, niks meer. Toch hoopt ze ooit een ‘goede man’ tegen te komen waar ze voor de rest van haar leven bijblijft. Respect, communicatie en mekaar graag zien. Daar droomt ze van.

Ilse en Peter

Tijdens een bakkerijbezoek in Ninove sprokkelt Luk naast taartjes een ander mooi liefdesverhaal: Ilse en bakker Peter leerden elkaar kennen via een blind date die opgezet werd door een vriendin, in een discotheek. "Het was meteen 'boempatat' en we hebben die avond meteen gekust". Het huwelijksaanzoek volgde via een advertentie in de krant. Dat was 24 jaar geleden en ondertussen hebben ze twee zonen. Tussendoor vraagt Luk aan de klanten van de bakker het geheim van hun huwelijk. "Goed overeenkomen!".

