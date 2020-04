Luk hoort getuigenis die blijft nazinderen in ‘Alloo In De Nacht’ Redactie

00u00 0 TV Luk Alloo (57) zet zich vanavond onder meer in het spoor van een paardenchirurg en een kunstenaar, maar het verhaal dat het meest blijft kleven is dat van Violetta. De vrouw met twee kleine kinderen verzorgt thuis haar partner. De man is van een stelling gevallen en ligt al anderhalf jaar in coma, maar is volledig bij bewustzijn. Hij zit gevangen in zijn eigen lichaam en kan alleen maar reageren door met zijn ogen te knipperen.

Alloo volgt verpleger Jan die dagelijks twee à drie keer bij het koppel langsgaat. "Dat komt binnen", zegt Luk Alloo. "Voor zo'n gezin spat een droom uit elkaar en is het financieel moeilijk om zich te behelpen. Gelukkig zijn er dan mensen als Jan die zichzelf wegcijferen. Hij zorgde er onder meer voor dat de man voor het eerst in ruim een jaar een bad kon nemen, omdat Violetta hem niet kon dragen. Wekelijks probeer ik iemand uit de zorgsector te volgen, het respect dat ik voor hen heb is erg groot. Ik ben blij dat zij in deze tijden de aandacht krijgen die ze verdienen."

'Alloo in de nacht’, vanavond om 21u30 op VTM