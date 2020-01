Luk Alloo volgt de laatste maanden van politierechter Mireille Schreurs BDB

16 januari 2020

07u16 0 TV Luk Alloo (56) gaat voor een nieuw VTM-programma achter de schermen bij de politierechtbank van Aalst. De tv-maker volgt zo politierechter Mireille Schreurs, de echtgenote van Karel De Gucht, tot aan haar pensioen.

Mireille Schreurs, echtgenote van politicus Karel De Gucht, was ooit de jongste politierechter van het land. Na 34 jaar dienst in de politierechtbank van Aalst hangt ze nu haar zwarte toga aan de haak. Luk Alloo brengt in de tweedelige reportagereeks ‘Alloo in de Politierechtbank’ de laatste rechtszaken van Schreurs in beeld en blikt met haar terug op haar carrière. Ondertussen volgt hij hoe chauffeurs, die door de wegpolitie een proces-verbaal krijgen, het in de rechtbank doen wanneer ze voor rechter Schreurs verschijnen. Wat is hun verhaal? Hoe hebben ze de rechter ervaren? En hoe staan ze tegenover een mogelijke boete?

“Oordelen is bijzonder moeilijk”, vertelt Schreurs. “Maar twijfel moet blijven leiden tot vrijspraak. Ik stel wel vast dat het respect voor justitie aan het wegebben is. Er is veel meer ‘je-m’en-foutisme’ als mensen moeten passeren op de rechtbank. Vroeger was er veel meer schroom om voor de rechtbank te verschijnen.”

‘Alloo in de Politierechtbank’ is op donderdag 30 januari en 6 februari om 22.10 te zien bij VTM.