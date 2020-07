Luk Alloo viert ‘80 jaar Will Tura’ met grote verjaardagsshow bij VTM MVO

22 juli 2020

15u05 0 TV Op zondag 2 augustus viert Will Tura zijn 80ste verjaardag. Een hoogdag die ook bij VTM niet onopgemerkt voorbijgaat. Wie anders dan Luk Alloo, al jaren de schoonzoon van de zanger, kan hem beter in de bloemetjes zetten. In de unieke verjaardagsshow ‘80 jaar Will Tura’ viert Luk met tal van bekende vrienden ‘de keizer van het Vlaamse lied’ en blikken ze samen terug op de indrukwekkende carrière die hij op zijn palmares heeft staan.

80 jaar Will Tura verpakt in één grote verjaardagsshow, dat is wat de VTM-kijkers te zien krijgen. Naast Wills verjaardag vieren we ook zijn uitzonderlijke carrière, waar heel wat bekende vrienden van hem over komen meepraten”, aldus Luk.

Onder andere Koen Wauters, Paul Jambers, Ingeborg, Luc Appermont, Urbanus, Ben Crabbé en Patrick Lefevere zullen te gast zijn in ‘80 jaar Will Tura’. Samen met Luk blikken ze terug op de carrière en het leven van Will en vertellen ze hun meest persoonlijke anekdotes. Ook Wills eigen huisband is erbij en zorgt voor de nodige streep muziek.

De special is op Wills verjaardag, zondag 2 augustus, om 20.30 te zien bij VTM.