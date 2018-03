Luk Alloo treft Thomas Buffel in de nacht SD

15 maart 2018

06u00

Bron: VTM 0 TV Vanavond trekt Luk Alloo een laatste keer de nacht in. Ook in de slotaflevering zoekt Luk het licht in de duisternis op, om te polsen naar opmerkelijke verhalen. Zo belandt hij bij een student in de blokperiode, bij een groothandelaar, in een nachtrestaurant en in een nachtwinkel. Totaal onverwacht loopt hij ook KRC Genk-speler Thomas Buffel tegen het lijf.

Om iets voor middernacht rijdt Luk rond in Kortrijk, waar hij profvoetballer Thomas Buffel opmerkt. “We hebben net een match achter de rug en de coach heeft beslist om hier te overnachten”, klinkt het. “Ik ben niet bepaald een nachtmens. Ik heb mijn slaap nodig. We hebben nu nog een diner en daarna ga ik proberen te slapen. Na een match is dat niet zo eenvoudig door de adrenaline.”

In Antwerpen klopt Luk aan bij student Robin, die zich voorbereidt op zijn examen strafrecht. Op het Kiel praat hij met de werknemers van een groothandel, die er al jaren de nachtshift voor hun rekening nemen. En daar valt Luk iets op: “Toen ik met deze reeks begon, dacht ik dat veel mensen tegen hun zin ’s nachts werken. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Jullie doen het graag. Ik heb veel respect. Jullie doen de wereld verder draaien terwijl iedereen slaapt.”

In Harelbeke bezoekt Luk een nachtrestaurant, waar tot 5 uur ’s ochtends maaltijden op tafel komen. Hij praat er met de uitbaters, die al meer dan 30 jaar ’s nachts werken. En ook in Mol is de avond nog jong. Luk sluit er af met een frisse pint en met een goed gesprek met uitbater Jos. “Ik sluit als de laatste man buiten is”, klinkt het daar.

'Alloo in de Nacht' slotaflevering vanavond om 21u20 bij VTM

Meer over Luk Alloo

sport