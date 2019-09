Luk Alloo test uit: kan Pascale Naessens ook geblinddoekt koken? SDE

04 september 2019

22u55

Bron: VTM 0

In ‘(h)ALLOOMEDIA’ nodigde Luk Alloo ook Pascale Naessens uit. Het succes van programma’s als ‘Blind Getrouwd' en ‘Blind Gekocht’ inspireerde hem namelijk voor een nieuw programma: ‘Blind Gekookt’. En aangezien de gerechten in haar nieuwe boek allemaal erg eenvoudig zouden moeten zijn, zou Pascale ze in principe ook geblinddoekt, op de tast moeten kunnen klaarmaken. Maar of dat zo eenvoudig is? Pascale gaat de uitdaging in ieder geval niet uit de weg: “Ik heb wel een opleiding gevolgd, hé!”