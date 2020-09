Luk Alloo reageert op heisa rond vluchtmisdrijf van Tanja Dexters: “Ik heb haar niet meer gehoord” BDB

29 september 2020

23u55

Bron: VIER 0 TV Tanja Dexters (43) pleegde vorig jaar vluchtmisdrijf nadat ze betrokken was geraakt Tanja Dexters (43) pleegde vorig jaar vluchtmisdrijf nadat ze betrokken was geraakt bij een verkeersongeval . “Luk Alloo was onderweg en daar hadden we écht geen zin in”, klonk haar verklaring toen. De tv-maker reageerde nu voor het eerst op die discussie in ‘Gert Late Night’.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

De feiten waarover het gaat, speelden zich af in maart 2019. Dexters en haar vriend Michaël Peeters reden toen met hun Jaguar tegen een Volkswagen Passat. De ex-Miss verliet de plek van het ongeval vooraleer de politie ter plaatse vaststellingen kon doen. Achteraf verwees ze naar de komst van Alloo als oorzaak daarvan. “Ik wilde niet in die omstandigheden op de nationale tv komen”, klonk het.

Alloo reageerde in ‘Gert Late Night’ nu op die insinuaties. “Tijdens de opnames van ‘Alloo bij de wegpolitie’ weten we nooit op voorhand waar we naartoe gaan”, vertelde hij. “Niemand weet ook in welke wagen we zitten.” Hiermee leek de tv-maker te insinueren dat Dexters onmogelijk kon weten of hij onderweg was. “Maar goed, het kan altijd dat zij de plek van het ongeval omwille van die reden heeft verlaten. Ik heb haar nadien in elk geval niet meer gehoord.”

Hoe de vork exact in de steel zit, kan Dexters zelf vertellen. De ex-Miss is woensdagavond namelijk te gast in ‘Gert Late Night’.

Lees ook:

“Eerst gevaarlijk gereden, dan ambulancier bedreigd”

Tanja Dexters in quarantaine: rechtszaak rond ongeval met vluchtmisdrijf uitgesteld