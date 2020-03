Luk Alloo praat met exhibitioniste in swingersclub: “Een jaar geleden had ik nooit seks in het openbaar kunnen hebben” MVO

05 maart 2020

17u29 0 TV In een nieuwe aflevering van ‘Alloo in de Nacht’ praat Luk Alloo met een exhibitioniste in een swingersclub. Zij heeft seks in het bijzijn van vele toeschouwers.

“Als je me een jaar geleden had gevraagd of ik dat kon, had ik nee gezegd”, legt ze uit. “Omdat ik zo onzeker was over mezelf, ook al ben ik bijvoorbeeld mager. Maar nu voel ik mij fier, want ze worden opgewonden van mij. Dan denk ik ‘ah, ik ben dan toch een knappe’. Vroeger werd ik gepest op school, maar sindsdien ben ik helemaal veranderd. Dit heeft me geholpen om met die negatieve gevoelens om te gaan. Een gesprek bij de psycholoog van 70 euro heeft me niet geholpen, maar dit wel.”

