Luk Alloo op nachtelijk bezoek in homoclub: "Enkel ik mocht mijn kleren aanhouden" Jolien Boeckx

14 maart 2019

00u00 0 TV Reportagemaker Luk Alloo (55) begint vanavond aan het derde seizoen van 'Alloo in de nacht'. En dat doet hij onder andere met een bezoek aan een homobar. "Jaren geleden schaamden die mannen zich om zo op tv te komen, nu praten ze er openlijk over: respect."

Waar brandt in het holst van de nacht nog licht? En wat zijn die mensen - die eigenlijk toch zouden moeten slapen - nog aan het doen? Met die vragen rijdt Luk Alloo de komende weken weer door Vlaanderen. In de eerste aflevering brandt er vanavond vooral nog neonverlichting, want Alloo gaat op bezoek in de Boys Club, een gaybar in Bekkevoort. "Op een woensdagnacht, een nacht waarvan je verwacht dat de mensen toch in hun bed liggen omdat ze de dag nadien moeten werken. Maar in deze homoclub dus niet", zegt de reportagemaker. "Er heerst daar ook een bepaalde dresscode: boxershort en T-shirt, of bloot bovenlijf. Maar onze cameraploeg en ik mochten onze kleren gelukkig aanhouden." Of hem dat dan geen ongemakkelijk gevoel gaf? "Na al die jaren in mijn vak voel ik mij zelden ongemakkelijk in onbekende situaties. (lacht)"

Hoewel er in de club een 'boys only'-wet geldt, is het cliënteel toch heel divers: van openlijk homoseksuele of biseksuele mannen tot transgenders en getrouwde 'hetero's' die zich nog niet hebben geout. Sommigen komen voor een goede babbel, anderen voor een pleziertje. "Het bezoek heeft mij echt wel geraakt. Ik praatte er bijvoorbeeld met een ex-onderofficier die zich pas outte op zijn 38ste, toen hij al 3 kinderen had. Ik heb enorm veel respect dat zij hun verhaal durven te doen op televisie, want twintig jaar geleden was dat écht not done. Toen schaamden ze zich ook, maar nu laten ze zien dat we in 2019 leven en dat ze openlijk durven uit te komen voor hun keuze."

Niet klagen over slaapgebrek

Luk gaat vanavond niet enkel langs in de Boys Club. Ook in de slagerij van de bijna 60-jarige Paul en zijn 85-jarige moeder/boekhoudster gaat het er 's nachts druk aan toe. "Die man zou de worsten ook bij de groothandel kunnen halen, maar kiest ervoor om zijn klanten enkel het beste van het beste te geven en om 4 uur 's nachts al aan de slag te gaan, waardoor hij liefst 85 uur per week werkt. Fantastisch. Dat er nog zulke mensen bestaan, daar staan de meesten niet eens bij stil. Ook die dingen wil ik blootleggen in dit programma." Alloo heeft ook aandacht voor nachtelijke beroepen waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. "In de Bolivartunnel in Antwerpen ga ik mee met een ploeg die de wanden van de tunnel langs de binnenkant poetst, er het onkruid verwijdert en de lampen vervangt. Allemaal voor de veiligheid van de weggebruikers overdag", vertelt hij. "Net zoals er in Zaventem een team van 26 mensen elke nacht bezig is met de technische controle van de vliegtuigen. Ik heb echt heel veel respect voor zulke mensen en beroepen. Klagen dat ik 's nachts mijn bed niet zie voor dit programma, is iets wat ik daarom nóóit zal doen. (lacht)"

'Alloo in de nacht'

VTM 21.40 uur

Meer over Luk Alloo