Luk Alloo op bezoek bij oud-politierechter Schreurs: “Of je drinkt, of je rijdt” SDE

06 februari 2020

18u17

Bron: VTM 0

Luk Alloo gaat op bezoek bij oud-politierechter Mireille Schreurs. Hij wil weten wat zij van de combinatie drank en verkeer vindt. “Het is het één of het ander", klinkt het vastbesloten. “Of je drinkt, of je rijdt. Maar als je drinkt, mag je niet meer in de wagen stappen.”

‘Alloo in de Politierechtbank’, 22.05 op VTM