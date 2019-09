Luk Alloo onderschept trucker en z'n vrouw in ‘Alloo bij de Wegpolitie’ Redactie

26 september 2019

00u00 0 TV Vanavond onderschept Luk Alloo (56) - samen met de agenten van de wegpolitie - een trucker die een collega wil inhalen tijdens een helse regenbui. De man, die al 35 jaar in het vak zit, is echter niet de enige inzittende in de vrachtwagen. Om de sleur te breken, neemt hij namelijk af en toe zijn vrouw mee op één van zijn ritten. "Dat werkt kostenbesparend, want dan moet er thuis niet worden gestookt", lachen ze.

Agenten Dimitri en Gino merken in Edegem dan weer een defecte wagen op, die aan een snelheid van 50 kilometer per uur op de autosnelweg bolt. Met zijn vier knipperlichten aan. Toch krijgen de twee inzittenden geen boete, want ze hebben een afspraak in het ziekenhuis vlakbij.

'Alloo bij de Wegpolitie’ om 21.45 uur op VTM.