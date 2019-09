Luk Alloo laat de harde reportages even voor wat ze zijn: "In '(h)ALLOOMEDIA' mag het weer wat luchtiger" Redactie

04 september 2019

00u00 0 TV Voor Luk Alloo (56) mag het allemaal weer wat luchtiger. Na jaren in het zog van agenten of gevangenen start vanavond zijn showbizzmagazine '(h)ALLOOMEDIA' op VTM, 18 jaar na de laatste aflevering van 'Sterren en kometen'. "Je moet de mensen niet altijd volstouwen met meerwaarde."

Er heerst een haastige sfeer in het statige gebouw van XINIX, het productiehuis van Luk Alloo in Antwerpen. Samen met twee monteurs legt hij de laatste hand aan de opener van zijn nieuwe showbizzmagazine '(h)ALLOOMEDIA', dat vanavond wordt uitgezonden. "Gistermiddag (maandag, red.) zijn we nog gaan filmen", zegt de reportagemaker. "Mee zijn met de actualiteit is belangrijk voor een programma als dit."

Vanuit de montagecel start Alloo de beelden van zijn bezoek aan de boot van 'Gert Late Night' in Oostende. Samen met zijn voormalige partner in crime Paul Jambers - Alloo begon ooit als redacteur van 'Jambers' - voer hij onlangs de boot van Gert Verhulst tegemoet met een megafoon in de hand. "Evanna, maak u klaar voor een inspectie", weergalmt het tegen de voorsteven van het jacht. "We zoeken documenten, prostituees en drugs." Het mag duidelijk zijn: de Luk Alloo die een kleine twee decennia geleden het showbizzwereldje een aardige bolwassing gaf met zijn 'Sterren en kometen', is terug. Inclusief megafoon. "Natuurlijk!", lacht Alloo. "Een megafoon is een geweldig instrument. Je kan beginnen te lullen en je hebt meteen de aandacht van het publiek. Ik heb er trouwens standaard één in mijn wagen liggen. Die gebruik ik soms om aan te bellen bij vrienden. Praten door een megafoon is altijd een goeie binnenkomer."

Morgen bij de wegpolitie

Gemiddeld maakt Alloo zo'n dertig unieke afleveringen per jaar voor VTM. De voorbije jaren bezocht hij onder meer Vlaamse gevangenen, ging hij op pad met de lokale en wegpolitie, voerde hij lange gesprekken met psychiatrisch geïnterneerden en draaide hij shiften mee van allerlei nachtberoepen. Morgen komt de reportagemaker trouwens opnieuw op tv met het vijfde seizoen van 'Alloo bij de wegpolitie'. "Maar in '(h)ALLOOMEDIA' mag het wat luchtiger. Mensen willen ontspanning als ze 's avonds thuiskomen van een lange werkdag, je moet ze niet altijd willen volstouwen met bagage en meerwaarde. Met '(h)ALLOOMEDIA' wil ik gewoon een glimlach op het gezicht van de kijker toveren." Die komt er vaak door het cruciale element van verrassing, vindt Alloo. "Al het spontane ontbreekt wanneer je vooraf een afspraak maakt met je gasten. De ontmoetingen in het programma zijn oprecht nieuw, de verbazing is daarbij essentieel."

Concurrerende zenders

Daar kan Kobe Ilsen over meespreken. De VRT-presentator werd overvallen door Alloo en zijn cameraploeg toen hij op zijn dooie gemakje op een zonnig terras vertoefde in de Antwerpse binnenstad. "Nee het is niet gek dat ik gezichten van concurrerende zenders verras", vindt Alloo. "Een showbizzmagazine moet er één zijn dat over alle zenders heen gaat. Waarom zou ik alleen maar gezichten van VTM belichten? Dat zou toch ridicuul zijn? In die zin is het programma ook wel een statement. Er zitten in het begin van de uitzending wel meteen twee VRT-gezichten én een VIER-gezicht, op iemand van VTM is het wachten tot na de reclame. Ik zal dan maar hopen dat de bazen iets gaan eten zijn tijdens de uitzending, zeker? (lacht)"

'(h)ALLOOMEDIA' om 21.50 uur op VTM.