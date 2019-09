Luk Alloo gaat met Ingeborg 'door de wind, door de regen' in ‘(h)ALLOO-MEDIA’ DBJ

25 september 2019

00u00 0 TV Ingeborg (52) lijkt de rust zelve, want nog nooit schoot Vlaanderens zen-koningin uit haar krammen op televisie. Daar wil Luk Alloo (56) vanavond verandering in brengen. Onder het motto 'door de wind, door de regen' bezoekt hij samen met het 'Blind Date'-icoon de carwash... in een cabrio.

Ook Sam Gooris (46) doet iets wat hij nog nooit gedaan heeft in '(h)ALLOOMEDIA'. De 'Basketsloefkes'-zanger rijdt al decennia heel Vlaanderen rond om op te treden, maar deed dat nog nooit in een echte tourbus. Luk regelt er eentje en maakt meteen van de gelegenheid gebruik om zijn dochter - en tourmanager - Shania (19) aan een spervuur van vragen te onderwerpen. Shania vertelt over haar werk als roadmanager, haar voornemen om Sam voorlopig geen grootvader te maken en de kledingkeuze van haar papa.

Ten slotte komt ook André Hazes (25) aan bod. De populaire Nederlander - die binnenkort deelneemt aan 'Liefde voor muziek' - krijgt een gouden album voor 'Leef' én dubbel platina voor zijn gelijknamige single. Hij vertelt Luk daarnaast wat hij écht zou doen, mocht het zijn laatste dag zijn.

'(h)ALLOO-MEDIA’ om 21.45 uur op VTM.