Luk Alloo bezoekt een priester... en de rosse buurt

19 maart 2020

In een nieuwe aflevering van ‘Alloo in de nacht’ brengt Luk Alloo een bezoek aan een priester, die in de nachtelijke uurtjes z’n lessen nog zit voor te bereiden. “Of ik liefde mis? Bij het seminarie hebben ze altijd gezegd dat je een koude douche moet nemen wanneer je het voelt opkomen. Of dat je in de tuin moet gaan werken. Maar ik heb geen tuin”, lacht de man. Alloo brengt ook een bezoek aan de rosse buurt. Hij praat er met klanten over het taboe van een prostitueebezoek.

‘Alloo in de nacht’: donderdag om 21.30 uur op VTM.