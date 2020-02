Luk Alloo bezoekt een parenclub: “Mogen we de kamers eens zien?” BDB

27 februari 2020

06u00 2 TV In de derde aflevering van 'Alloo in de nacht' brengt Luk Alloo een bezoek aan parenclub Bornedries in Sint-Truiden. Hij praat er onder meer met een koppel dat twee keer per week op bezoek komt.

"We zijn al 17 jaar samen en 2,5 jaar geleden nam ik het initiatief", zegt Glenda. "We zijn hier op zoek naar een extra vrouw of een extra koppel." Een ander echtpaar bezoekt de parenclub al 12 jaar. "Mijn vrouw wil graag seks met andere mannen, soms met meerdere", vertelt de echtgenoot. "Ons seksleven was saai en ik laat haar doen. Ik doe het voor haar."

Verder ontmoet Alloo verzamelaar Geert, een man die verslaafd is aan het type Mercedes SL r129 en gaat hij langs bij Jimmy, de manager van een discotheek in Lier die tuk is op bodylotion en gezichtscrème.

'Alloo in de nacht’ op VTM, 22.05 uur