Lucy Hale krijgt hoofdrol in ‘Riverdale’-spin-off KD

13 maart 2019

08u30 0 TV Lucy Hale (29) zal de hoofdrol vertolken in de Amerikaanse serie ‘Katy Keene’. Het programma, dat nog volop in productie is, is een spin-off van de populaire tienerreeks ‘Riverdale’.

Lucy, die bij ons vooral bekend is door haar rol als Aria in ‘Pretty Little Liars’, zal het titelpersonage in de reeks gaan vertolken. Katy Keene is een twintiger uit New York die er alles aan wil doen om modeontwerpster te worden. De setting speelt zich af in hetzelfde universum als ‘Riverdale', maar niet op hetzelfde tijdstip. Naar verluidt speelt deze reeks zich enkele jaren later af. Een uitzenddatum voor de gloednieuwe serie is niet bekend.