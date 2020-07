Luchtige playboy wordt serieuze spion in Bondfilm ‘The Living Daylights’ SDE

24 juli 2020

06u16 0 TV Vrijdagavond kan je op Q2 naar 'The Living Daylights' kijken, de eerste James Bond-film waarin Timothy Dalton - 74 intussen - de beroemde tuxedo aantrekt.

De Brit volgde Roger Moore op, die net iets te oud was geworden om nog geloofwaardig met de jonge Bond-girls te kunnen rollebollen. Timothy deed z'n uiterste best om de 007 uit de boeken van Ian Fleming te laten herleven. Geen luchtige, charmante playboy meer, maar een meer serieuze spion. Z'n tegenspeler in 'The Living Daylights' is trouwens de Nederlander Jeroen Krabbé, die de rol speelt van een KGB-officier die naar het Westen wil overlopen.

'The Living Daylights': vrijdagavond om 22.25 uur op Q2.