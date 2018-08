Lucas is 16 en doet mee aan ‘Bake Off Vlaanderen’: "Ik droom van een eigen zaak. Op sterrenniveau!" Redactie

10 augustus 2018

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Vanaf volgende maand gaat Wim Opbrouck opnieuw op zoek naar de beste thuisbakker van Vlaanderen. Maak nu al kennis met de jongste deelnemer van ‘Bake Off Vlaanderen’: de 16-jarige Lucas. "Dit is een grote stap voor mij", zegt hij.

Eigenlijk wilde Lucas Maes uit Blankenberge vorig jaar al deelnemen aan ‘Bake Off Vlaanderen’ op VIER, maar toen had hij nog niet de minimumleeftijd. Vol ongeduld wachtte hij dus zijn zestiende verjaardag af.

"Ik schreef me in en de laatste weken was het echt nagelbijten", zegt hij. "Elk moment spookte door mijn hoofd of ik er wel of niet bij zou zijn. En dan: ik was geselecteerd! Ik ben in tranen uitgebarsten."

Zo wordt Lucas de jongste deelnemer ooit aan ‘Bake Off’. Hij verslaat het record van Martha Collins, die op haar zeventiende de de kwartfinale van de Engelse versie haalde.

"Ik doe vooral mee om ervaring op te doen", zegt Lucas. "Maar natuurlijk ga ik proberen om zover mogelijk in de wedstrijd te geraken. Ik droom ervan om een eigen zaak te openen. Op sterrenniveau."

Dat klinkt ambitieus.

Bakken is mijn grote passie. Ik ben er intensief mee bezig, en door aan ‘Bake Off’ mee te doen, gaan er heel wat deuren open. Dit is een grote stap voor mij.

Heb je een specialiteit?

Ik ben erg trots op mijn soesjes met een crème van Snickers-vulling. Dat heb ik zelf bedacht. De vulling heb ik tot in de puntjes nagemaakt. Bij mijn klasgenoten scoor ik met deze lekkernij.

Waar komt jouw bakmicrobe eigenlijk vandaan?

Die zit in de familie. Mijn vader is al de vijfde generatie die in de horeca werkt. Voor mij is het begonnen op mijn vierde. Toen bakte ik mijn eerste pannenkoek en het is nooit meer gestopt.

Wat doet bakken met jou?

Als ik bak, ga ik helemaal op in mijn wereld en kan ik aan niets anders meer denken. Ik ben een perfectionist, dat moet als je een goede patissier wilt zijn. Bakken is chemie: als je van één ingrediënt te veel of te weinig gebruikt, loopt het mis. Het voldane gevoel als het gelukt is, werkt verslavend.

Waar haal jij op je zestiende al zo veel knowhow?

Van mijn papa heb ik veel geleerd, maar ik ben ook bevriend met de Nederlandse bakker Edwin Klaasen van Desemenzo. En in de vakantie heb ik gewerkt in de fabriek van chocolatier Dominique Persoone. Natuurlijk oefen ik ook veel, en ik laat me niet kennen als er eens iets mislukt.

Misschien presenteer je ooit wel een culinair tv-programma?

Dat lijkt me zeker wat. Maar mijn grootste droom blijft een sterrenrestaurant uitbaten met patisserie als specialiteit. Dan is mijn broodje gebakken. (lacht)