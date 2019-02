Luc Appermont wil Russisch icoon verkopen SD

04 februari 2019

In de tweede aflevering van 'Stukken van mensen' hopen experten Boris, Patrick, Paul en Sofie opnieuw goede zaken te kunnen doen. Na de passage van Tom Waes vorige week komt vanavond nog een BV langs: Luc Appermont. Hij wil een 19de-eeuws Russisch icoon verkopen. Al is het stuk niet van hem zelf: "Ik sta hier eigenlijk voor mijn 90-jarige vriendin Yvonne Henneco, de allereerste zangeres op de Vlaamse televisie. Ze heeft veel gereisd na haar actieve carrière en van overal heel wat waardevolle spullen meegebracht." Luc is vastbesloten om er een goede deal uit te slepen. "Thuis heb ik nooit het laatste woord, maar hier kan ik dat wel proberen.”

'Stukken van mensen', vanavond om 21.35 uur op VIER.