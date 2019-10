Luc Appermont ontdekte pas op z’n 27ste dat hij holebi is: “Het eerste gevoel van wat liefde is, was met Bart Kaëll” KD

02 oktober 2019

23u00

Bron: VIER 1 TV Luc Appermont (69) geeft zich open en bloot in het bed van James Cooke tijdens diens ‘Gert Late Night’-rubriek ‘Bedgeheimen’. De presentator heeft het over z'n relatie met Bart, de band met z’n ouders en z’n uiterlijk.

Luc geeft in het fragment toe dat hij bezig is met een gezonde levensstijl. “Ik wil graag op een gezonde manier oud worden. Mijn mama is ook gezond oud geworden, behalve dat ze rond haar negentigste dement is geworden”, klinkt het. “Ik heb mijn moeder heel vaak wenend aangetroffen. Weten dat je bepaalde dingen niet meer kunt, is heel confronterend.” De presentator vindt het ook spijtig dat zijn moeder er niet meer was om zijn huwelijk met Bart Kaëll mee te maken. “Dat zou ze mooi gevonden hebben”, pinkt hij een traantje weg. Al moest hij toegeven dat de relatie aanvankelijk niet op applaus werd onthaald. “Er werd niet over gesproken.”

(lees verder onder de video)

De gewezen Rad van Fortuin-presentator bekent in de rubriek dat hij pas rond z'n 27ste besefte dat hij zich aangetrokken voelde tot mannen. “Ik kom uit een heteromilieu. Toen Bart een feestje voor mij gaf, zaten aan de ene kant al mijn vrienden, allemaal hetero’s, en aan de andere kant al Bart z'n vrienden, allemaal homo’s.” De zestiger wist z'n man uiteindelijk voor zich te winnen door ‘hard to get’ te spelen.

Luc vertelt ook even over de relatieproblemen die hij ondervond. Zo bekent hij even bang geweest te zijn dat hij Bart voor altijd zou verliezen omdat de zanger zijn oog even op iemand anders had laten vallen. Het koppel overwon de horde en leefde, zoals in de sprookjes, nog lang en gelukkig samen. “Het eerste gevoel van wat liefde is, is met Bart geweest”, laat Luc optekenen. Al laat hij ook uitschijnen ook vóór Bart van de mannelijke liefde geproefd te hebben. “Heb je nooit een andere man naast je in bed gehad?”, vraagt James zich af. “Ik ga niet alles vertellen", knipoogt Luc.